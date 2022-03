‘Eigenaar PSG wil van Neymar af na uitschakeling tegen Real Madrid'

Vrijdag, 11 maart 2022 om 09:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:57

Na de uitschakeling van Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League heeft eigenaar Qatar Sports Investments besloten om Neymar komende zomer te verkopen, zo meldt de Franse journalist Romain Molina. De dertigjarige aanvaller kon het verschil niet maken tijdens het verloren tweeluik met de Madrilenen, waardoor de eigenaar bereid is om Neymar te lozen.

Paris Saint-Germain leek woensdagavond in het Santiago Bernabeu op weg naar de kwartfinales van de Champions League met een 2-0 voorsprong bij rust in de return tegen Real Madrid. Dankzij een hattrick van Karim Benzema kantelde de Koninklijke de wedstrijd in de tweede helft echter volledig. Door de uitschakeling van PSG nemen de speculaties over een ontslag van manager Mauricio Pochettino toe. Volgens de gerenommeerde Franse journalist Molina zou de eigenaar van de club ook van Neymar af willen.

Neymar maakte in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Parijs. De eigenaar van PSG zou nu klaar zijn met Neymar, die zijn transfersom niet terugbetaald op het veld. Dit is de vijfde keer dat de Parijzenaren met Neymar in de selectie de zo begeerde Champions League niet op hun naam wisten te schrijven. De aanvaller ligt nog tot medio 2025 vast bij Paris Saint-Germain, waardoor de club hoopt toch nog een flink deel van de in 2017 aan Barça betaalde transfersom te krijgen.

Neymar beleeft ontegenzeggelijk zijn slechtste seizoen tot nu toe in het shirt van PSG. In negentien officiële wedstrijden kwam de Braziliaan niet verder dan vier goals en evenzoveel assists. Neymar miste dit seizoen bovendien ook achttien duels vanwege verschillende blessures.