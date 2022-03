Sinisterra tweemaal genomineerd door UEFA na fenomenaal optreden

Vrijdag, 11 maart 2022 om 08:58 • Rian Rosendaal

Het uitstekende optreden van Luis Sinisterra tegen Partizan Belgrado (2-5) is ook de UEFA niet ontgaan. De vleugelaanvaller van Feyenoord maakt namelijk kans op de titel Speler van de Week in de Conference League. Daarnaast is Sinisterra met zijn prachtige treffer tegen Partizan genomineerd in de categorie Doelpunt van de Week. De uitblinkende Feyenoorder tekende donderdagavond naast zijn prachtige doelpunt voor twee assists voor de bezoekers uit Rotterdam.

Sinisterra bekroonde zijn sterke optreden tegen Partizan in de 71ste minuut. De buitenspeler nam de bal net buiten het strafschopgebied aan op de borst, om vervolgens met rechts keihard uit te halen. Tot zijn vreugde, en die van zijn ploeggenoten en de meegereisde Feyenoord-supporters, verdween de bal in de linkerbovenhoek. Partizan-doelman Aleksandar Popovic was volstrekt kansloos op de fabelachtige knal van de flankspeler uit Colombia.

Sinisterra neemt het bij de uitverkiezing voor Speler van de Week op tegen Arek Milik (Olympique Marseille), Pep Biel (FC Kopenhagen) en Rui Patrício (AS Roma). Laatstgenoemde hield Vitesse (0-1) van scoren af in het Conference League-duel in Arnhem. Biel tekende namens FC Kopenhagen voor twee doelpunten tegen PSV. In de slotfase profiteerde de aanvaller onder meer van knullig balverlies van Ibrahim Sangaré. In de categorie Doelpunt van de Week moet Sinisterra opboksen tegen Marc Albrighton (Leicester City), Husein Balic (LASK Linz) en Sérgio Oliveira (AS Roma). De UEFA maakt de winnaar in beide categorieën op korte termijn bekend, nadat alle stemmen op de website zijn geteld.