El Khayati zet vrijdag nog handtekening en keert terug in Eredivisie

Vrijdag, 11 maart 2022 om 07:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:29

Nasser El Khayati keert terug in de Eredivisie. De Telegraaf meldt vrijdagochtend namelijk dat de 33-jarige middenvelder nog deze vrijdag zijn handtekening zet onder een contract bij Willem II en ook gelijk zal meetrainen. Het is de bedoeling dat de routinier zondag al meedoet in het zeer belangrijke duel van de Tricolores tegen Fortuna Sittard. El Khayati moet zijn nieuwe werkgever gaan helpen in de strijd tegen rechtstreekse degradatie.

Voor de aanvallende middenvelder is het een terugkeer op de Nederlandse velden. El Khayati zat ruim een halfjaar zonder werkgever nadat hij vorig jaar vertrok bij het uit de Eredivisie gedegradeerde ADO Den Haag. Hij lijkt echter fit genoeg te zijn om speelminuten te maken in het shirt van Willem II, dat nog negen wedstrijden voor de boeg heeft dit seizoen in competitieverband. De Tilburgers zijn door een slechte reeks afgezakt naar de vijftiende plaats, met nog slechts twee punten voorsprong op het opgeklommen PEC Zwolle.

Nasser El Khayati wordt bij Willem II gezien als vervanger van de geblesseerde Thijs Oosting.

Bij Willem II wordt El Khayati aangemerkt als vervanger van Thijs Oosting, die vanwege een zware knieblessure voorlopig niet inzetbaar is. De interesse van de laagvlieger uit Tilburg in El Khayati was er overigens al toen Fred Grim en Joris Mathijsen nog fungeerden bij de club als respectievelijk trainer en technisch directeur. De beoogde aanwinst kwam eerder in zijn loopbaan uit voor onder meer FC Den Bosch, NAC Breda, Burton Albion en Queens Park Rangers.