Tientallen arrestaties bij rellen voor en na Europees duel van PSV

Vrijdag, 11 maart 2022 om 07:08 • Rian Rosendaal

Het was donderdagavond nogal onrustig rondom het Conference League-duel tussen PSV en FC Kopenhagen (4-4). Het Eindhovens Dagblad meldt dat diverse supportersgroepen voor en na het Europese duel met elkaar op de vuist gingen en dat er tientallen arrestaties zijn verricht door de politie. De ME moest met name rond het 18 Septemberplein in Eindhoven stevig ingrijpen om de openbare orde te herstellen.

Een uur voor aanvang van het duel in het Philips Stadion, dat om 21.00 uur begon, ging het al mis in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie deelden twee supportersgroeperingen rake klappen uit, al wordt precies niet duidelijk of het ging om een confrontatie tussen fans van PSV en Kopenhagen. In het centrum van de stad was de sfeer in ieder geval grimmig in aanloop naar de hervatting van PSV op het Europese toneel.

Vanavond heeft de ME zowel voor als na de voetbalwedstrijd in #Eindhoven tussen PSV en FC Kopenhagen enkele malen stevig ingegrepen om confrontaties tussen groepen supporters te voorkomen. Daarbij werden o.a. charges met paarden uitgevoerd pic.twitter.com/k4dUDyfsNd — Politie Eenheid Oost-Brabant (@Pol_OostBrabant) March 11, 2022

De ME slaagde er uiteindelijk in om de verschillende groepen uit elkaar te houden en richting het stadion van PSV te dirigeren. Daarbij werden ook agenten te paard gebruikt. "Ze komen om voetbal te kijken. We willen ervoor zorgen dat ze dat gaan doen", liet een woordvoerder van de politie weten aan het Eindhovens Dagblad. Na afloop van de spectaculair verlopen wedstrijd werd het wederom onrustig rondom het Philips Stadion. De ME greep weer in en verrichtte enkele tientallen arrestaties. Hierdoor keerde al snel de rust terug in de straten van Eindhoven.