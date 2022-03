Gepasseerde PSV-held Zahavi weigert Schmidt publiekelijk af te vallen

Vrijdag, 11 maart 2022 om 06:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:07

PSV moest donderdagavond in een spectaculair duel in de achtste finale van de Conference League genoegen nemen met een 4-4 gelijkspel tegen FC Kopenhagen. Roger Schmidt is ondanks het viertal tegendoelpunten en de verdedigende missers van onder meer Ibrahim Sangaré tevreden met de veerkracht van zijn elftal in het Philips Stadion. De vertrekkende oefenmeester maakt zich aan de andere kant wel zorgen over de belabberde eerste helft, die werd afgesloten met een 1-3 achterstand.

"In de eerste helft waren we niet op ons best", concludeerde Schmidt na afloop voor de camera van ESPN. "Wat er gebeurde? Dat weet ik niet. Maar soms gebeuren dit soort dingen. We hadden een duidelijk strijdplan en hebben ons zeer goed voorbereid. Het fundament ligt bij de tactiek, daarna kun je je creativiteit gebruiken. Maar in de eerste helft waren we niet gefocust op de tactiek. Daardoor maakten we fouten", aldus de PSV-coach, die halverwege Noni Madueke en Joey Veerman verving voor Eran Zahavi en Ritsu Doan.

"We konden niet op die manier verdergaan", legde Schmidt uit waarom hij in de rust enkele wijzigingen doorvoerde bij PSV. Met het niveau dat we in de eerste helft haalden, komen we geen ronde verder op Europees niveau. We moesten met veel meer intensiteit spelen en met meer spelers in het strafschopgebied komen. We hebben een aantal zaken besproken en na rust ging het een stuk beter." Schmidt repte over 'een goede uitslag' voor PSV. "Er zat zelfs meer in. We maakten makkelijke fouten bij twee tegengoals en we misten een strafschop. Uiteindelijk is 4-4 misschien wel een terechte uitslag. De spelers hebben nooit opgegeven. Volgende week moeten we winnen en staat het eigenlijk weer 0-0. Gelukkig tellen uitdoelpunten niet meer dubbel."

Cody Gakpo was met twee doelpunten andermaal belangrijk voor PSV, maar de aanvaller kende ook teleurstelling. Hij miste namelijk een strafschop en zorgde dus vanaf elf meter niet voor de 3-3 tegen Kopenhagen in de tweede helft. "Als ik die penalty had binnengeschoten, hadden we denk ik wel gewonnen", verzuchtte Gakpo in gesprek met PSV TV. "Je weet het natuurlijk nooit, maar het blijft wel een nachtje erin zitten, denk ik." Wat volgde was een analyse over de gemiste strafschop. "We hebben dit seizoen niet zoveel penalty's gekregen, maar op de training doe ik het altijd zo. Maar ik schiet hem niet goed in", aldus Gakpo over de inzet die werd gekeerd door Kopenhagen-doelman Kamil Grabara.

Cody Gakpo faalde vanaf elf meter op het moment dat PSV op 3-3 had kunnen komen.

Invaller Eran Zahavi redde PSV met een fraai kopdoelpunt in de 85ste minuut, waardoor een pijnlijke nederlaag werd afgewend. Dat PSV zonder echte spits startte tegen Kopenhagen wekte bevreemding, maar de aanvaller weigerde Schmidt openlijk af te vallen. "Ik wil niet ingaan op de beslissingen van de trainer", klonk het na het doelpuntenfestival in gesprek met ESPN. "Na afloop is het altijd makkelijk om te zeggen wat er allemaal niet goed ging. Ik denk dat in de tweede helft gewoon de spirit bij ons veranderde, we hebben alles gegeven om ons terug te vechten. Nu moeten we volgende week winnen in Kopenhagen."