Ontstelde Jansen geeft UEFA tip: 'Als je zo'n toernooi serieus wilt nemen...'

Vrijdag, 11 maart 2022 om 00:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:23

Pascal Jansen begrijpt niet dat er in de knock-outfase van de Conference League nog geen VAR aanwezig is. De trainer van AZ vindt het blijk van dat de competitie nog niet serieus genoeg genomen wordt door de UEFA. Jansen is overtuigd dat bij aanwezigheid van de VAR er nooit een strafschop was toegekend aan FK Bodö/Glimt, waardoor hij donderdag op de valreep onderuit ging met AZ (2-1). Ook 'dader' Pantelis Hadzidiakos is zich van geen kwaad bewust.

Nadat invaller Zakaria Aboukhlal in de 73ste minuut een 1-0 achterstand had weggepoetst, leken de Alkmaarders af te stevenen op een gelijkspel. In de absolute slotfase zorgde scheidsrechter Nikola Dabanovic echter voor verbijstering door te fluiten voor een vermeende overtreding van Hadzidiakos. Op de beelden was duidelijk te zien dat de Griekse verdediger de bal speelde. Bodö-aanvaller Ola Solbakken verzilverde het buitenkansje, waardoor AZ met lege handen achterbleef.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hadzidiakos bespeurt geen fout bij zichzelf. "Ik denk dat de scheidsrechter gelijk wist dat hij fout zat", reageert de Griekse stopper voor de camera van ESPN. "Ik vraag het me af of hij het dan alsnog mag omdraaien, misschien niet omdat er geen VAR was. Je ziet hem gewoon heel erg twijfelen, zijn houding en alles. Hij schrok een beetje van dat hij floot, denk ik. Terwijl dit juist de momenten zijn waarvan je geniet als verdediger."

Trainer Jansen geeft zijn pupil bijval. "Als je zo'n Europees toernooi echt serieus wil nemen", zegt de oefenmeester, "dan lijkt het me dat je op z'n minst in de knock-outfase een VAR introduceert. Want dan was-ie ongetwijfeld teruggedraaid." Jansen kan zich de frustratie van Hadzidiakos, die naar verluidt 'met stoom in de oren' naar de kleedkamer liep, dan ook goed voorstellen. "Dat snap ik, ja. We hebben hard gevochten voor een punt, en het had ook gewoon een 1-1 moeten zijn. Maar dat mocht niet zo zijn." AZ wacht komende donderdag de return tegen Bodö in het eigen AFAS Stadion.