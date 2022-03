‘Alsjeblieft, verwijder deze beelden, die hoef ik nooit meer te zien’

Donderdag, 10 maart 2022 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:10

Loïs Openda hoopt niet al te lang meer herinnerd te worden aan zijn gemiste mogelijkheid in de Conference League tegen AS Roma (0-1). De 22-jarige aanvaller van Vitesse mikte in vrije positie over en baalt daar als vanzelfsprekend ontzettend van. Openda vroeg Milan van Dongen van ESPN na afloop zelfs gekscherend om de beelden van het moment te verwijderen.

Vitesse begon sterk en leek op voorsprong te komen toen Rui Patrício de bal in de voeten schoof bij Adrian Grbic, maar de intikker bleek vervolgens niet aan Openda besteed. "Ja, voor mij was het frustrerend vanwege die kans, maar ik ga mijn best doen om de volgende weer te maken", reageerde de Belgische spits. "De bal kwam snel en ook met een kleine stuit, dus... Maar het ziet er hier op deze beelden slecht uit, haha. Alsjeblieft, verwijder deze beelden maar, die hoef ik nooit meer te zien, haha. Wat beter had gekund? Grbic kon hem iets minder hard spelen en het is ook een beetje het veld, denk ik. Het veld maakt het moeilijk om op te spelen, maar ik moet het ermee doen en altijd mijn best doen."

Openda vond zoals vrijwel iedereen dat Vitesse op basis van het veldspel had moeten winnen. "We hadden meer verdiend, maar we zitten nog volledig in het toernooi. Volgende week in Rome moeten we het gaan doen, we moeten doorgaan op de weg die we vandaag hebben ingezet. Dit moeten we niet alleen in de Conference League laten zien, maar ook in de eigen competitie. Als we zo spelen als in de eerste helft, dan kunnen we mooie dingen bereiken."

Thomas Letsch, de trainer van Vitesse, rekent Openda de gemiste kans niet al te zwaar aan. "Ik zal vannacht nog weleens denken aan de kans van Openda, maar meer aan het veld", aldus de Duitse coach. "Want daardoor stuit de bal op een manier die normaal niet zou zijn gebeurd. Natuurlijk is het een grote kans, maar ja... ik heb er alles over gezegd."

Letsch hoopt dat Vitesse de 0-1 achterstand volgende week in de Italiaanse hoofdstad kan repareren. "We nemen ons goede veldspel mee. In de eerste helft overheersten we Roma en ook in de tweede helft vond ik ons de betere ploeg. Maar uiteindelijk komt het aan op doelpunten, en wij hebben er geen enkele gemaakt, zij wel. Het is een probleem van ons team: we moeten meer scoren. Ik ken de statistieken niet, maar ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat we de controle hadden. Zij wisten zich geen raad met hoe wij speelden, bijvoorbeeld met Elazer Dasa, die wij op het middenveld lieten komen. Alles werkte, maar we hebben verloren. Toch geloof ik dat als wij hetzelfde brengen in Rome, dat het nog niet over is."