Nederland doet Portugal te weinig pijn en omcirkelt D-Day rood in agenda

Donderdag, 10 maart 2022 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:39

Tot nu toe was het Europese seizoen vooral hosanna voor de Nederlandse clubs, maar in de afgelopen speelronde hadden de Eredivisionisten de wind tegen. Nederland had enorm kunnen profiteren van nieuwe misstappen van de Portugezen, maar doet dat slechts mondjesmaat. Dinsdag 15 maart kan nu al betiteld worden als D-Day op coëfficiëntenvlak: dan speelt Ajax in de achtste finale van de Champions League tegen directe concurrent Benfica.

Nederland krijgt al sinds 2003 slechts één gegarandeerd groepsfaseticket voor de Champions League (plus één voorrondeticket), maar is door uitzonderlijke prestaties de afgelopen jaren plots dicht bij een extra ticket voor de runner-up in de Eredivisie. Het zou geweldig nieuws zijn voor het Nederlandse voetbal, dat in dat geval een verzekerde extra premie beschrijft van 30 miljoen euro (bij benadering de minimale startpremie voor de Champions League). Bovendien krijgt de Eredivisie in dat geval een extra zesde Europese ticket (nu zijn dat er dus vijf), en geeft het Europa League-ticket voor de bekerwinnaar dan rechtstreeks toegang tot de groepsfase (nu is het een play-offticket).

De coëfficiëntenranglijst per 10-03-2022

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 57,748 (+0,666) 46,248 (+0,666) 5/6 6. Portugal 51,882 (+0,500) 42,216 (+0,500) 4/6 7. Nederland 46,300 (+0,600) 43,400 (+0,600) 5/5 8. Oostenrijk 38,450 (+0) 28,700 (+0) 1/5 9. Schotland 35,300 (+0,400) 31,300 (+0,400) 1/5 10. Rusland 34,482 (+0) 21,882 (+0) 0/5

Om dat uit te laten komen moet een plek in de top 6 op de coëfficiëntenranglijst worden behaald. Op basis van die ranglijst, waarvoor de clubs in Europa punten verdienen, verdeelt de UEFA jaarlijks de Europese tickets voor het nieuwe seizoen. Portugal leek lange tijd onbedreigd verzekerd van de zesde positie, maar nummer zeven Nederland is bezig aan een gigantische opmars. Nederland richt zich nu op de eindstreep aan het eind van het seizoen 2022/23, dus pas over een jaar kunnen de tickets voor het seizoen 2024/25 definitief binnengehaald worden. Voor het huidige seizoen is de achterstand namelijk te groot om Portugal in te kunnen halen, maar op de opgeschoonde ranglijst die per 1 juli 2022 geldt heeft Nederland nu een voorsprong van 1,2 op Portugal.

Nederland pakt slechts 0,6 punt

Met vier van de vijf Nederlandse deelnemers in actie had Nederland de kans om maximaal 1,6 punt binnen te loodsen, maar daarvan werd nog niet de helft behaald. Alleen Feyenoord behaalde de maximale score door te winnen van Partizan (2 clubpunten gedeeld door 5 deelnemers maakt 0,4 punt voor Nederland) en daar voegden AZ en PSV (4-4 tegen FC Kopenhagen) met gelijkspelen nog tweemaal 0,2 punt aan toe. De zwaar onterechte penalty die de Alkmaarders tegen kregen in Noorwegen (2-1 voor Bodö/Glimt) komt Nederland daarmee ook op coëfficiëntenvlak duur te staan, ook omdat AZ nu een veel minder goede uitgangspositie heeft om de volgende ronde te halen.

Portugal behaalt ook maar 0,5 punt

Portugal kwam met drie van de vier overgebleven Europese clubs het veld op en kende een eveneens vrij zwakke speelronde. Sporting Portugal behaalde knap een gelijkspel bij Manchester City (1 clubpunt gedeeld door 6 clubs maakt 0,167 landpunt), maar is nu wel uitgeschakeld in de Champions League. FC Porto gaf in de slotminuut een zege weg tegen Olympique Lyon, en alleen SC Braga haalde de volle buit binnen met een knappe 2-0 zege tegen Olympique Marseille (+0,333 punt): in totaal een half punt erbij.

De conclusie na een moeizame speelronde

Sporting haakte zoals verwacht af in Europa, waardoor Portugal nu nog slechts twee ploegen over heeft. Bovendien verloor FC Porto in eigen huis van Lyon (0-1), waarmee de Portugese koploper er slecht voor staat. De kans is dus aanwezig dat alleen Braga over zal blijven voor het land, mocht Ajax er aanstaande dinsdag in slagen om te winnen van Benfica. Het duel in de Johan Cruijff ArenA kan een absolute sleutelrol gaan spelen op de coëfficiëntenranglijst. Voor Nederland blijft Feyenoord zeer waarschijnlijk ook in Europa actief, terwijl PSV daar ook nog een behoorlijk uitzicht op heeft. Vitesse en AZ zullen daarvoor kleine nederlagen moeten goedmaken. De kans om dit seizoen nog ver uit te lopen op Portugal is daarmee kleiner geworden.

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +0,666 PSG +0 | Marseille +0,333 | Lille | Lyon +0,333 | Rennes +0 | Monaco +0 Portugal +0,500 Benfica | Sporting Portugal +0,167 | FC Porto +0 | SC Braga +0,333 Nederland +0,600 Ajax | PSV +0,200 | Vitesse +0 | AZ +0 | Feyenoord +0,400 Oostenrijk +0,000 RB Salzburg +0 Schotland +0,400 Rangers +0,400

Welke plek is goed voor welke tickets?