Depay worstelt bij basisrentree; Gözübüyük speelt hoofdrol bij Van Bronckhorst

Barcelona en Galatasaray hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. In een teleurstellend duel kwam de ploeg van Xavi tegen de Turkse bezoekers niet verder dan 0-0. Memphis Depay mocht voor het eerst dit kalenderjaar aan het startsignaal verschijnen bij Barcelona, maar wist niet te imponeren. Giovanni van Bronckhorst wist met zijn Rangers een afgetekende 3-0 zege te boeken op Rode Ster Belgrado, waar Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük een hoofdrol vertolkte.

Barcelona - Galatasaray 0-0

Met Depay voor het eerst dit kalenderjaar in de basis was Barcelona (waar ook Frenkie de Jong en Sergiño Dest aan het startsignaal verschenen; Luuk de Jong begon op de bank) de ploeg aan de bal. Zo fris als het de afgelopen weken aanvallend oogde was het echter niet: na een halfuur spelen was er slechts één schot gelost - uit een vrije trap nota bene. De bezoekers uit Istanbul deden het nog minder en kwamen zelfs tot geen enkele poging. In de aanloop naar het rustsignaal zorgde Depay nog voor enige reuring. De Nederlander dribbelde vanaf de linkerflank gevaarlijk naar binnen en vuurde richting verre hoek, maar Gala-sluitpost (en Barcelona-huurling) Iñaki Peña drukte de poging naar buiten.

Xavi was onverbiddelijk en slachtofferde liefst drie man bij rust. Ferran Torres, Nico González en Ronald Araüjo moesten het veld verlaten ten faveure van Ousmane Dembélé, Sergio Busquets en Gerard Piqué. Toen dat óók geen effect sorteerde was Depay kind van de rekening: Pierre-Émerick Aubameyang diende als vervanger. Met de Gabonees begon het beter te lopen voor Barça. Frenkie de Jong kreeg onder meer nog een gigantische kans, maar het bleek niet genoeg voor een overwinning. Ryan Babel en Patrick van Aanholt stonden bij Galatasaray overigens aan het startsignaal.

Atalanta - Bayer Leverkusen 3-2

Het 'meest Nederlandse' Europa League-duel zag liefst vijf spelers van Hollandse afkomst aan het startsignaal verschijnen. Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners stonden in de basis bij Atalanta; bij de bezoekers mochten Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong beginnen. De twee laatstgenoemde mochten voor het eerst juichen. Na iets minder dan tien minuten wist Charles Aránguiz een pass van Florian Wirtz op de rand van het zestienmetergebied precies door de ruimte langs Juan Musso te schuiven: 0-1. Atalanta draaide in twee minuten de boel echter volledig om.

In minuut 23 rondde Ruslan Malinovskyi een zelf opgezette aanval af op aangeven van aanvalspartner Luis Muriel; even later waren de rollen omgedraaid. Leverkusen-sluitpost Lukas Hradecky had het druk, daar Atalanta naarstig op zoek ging naar een derde treffer. Na een flink aantal reddingen was de tandem Malinovskyi-Muriel hem echter toch weer te machtig. In de 49ste plaatste laaatstgenoemde de bal op aangeven van de eerste hard in de verre hoek. Moussa Diaby hield de spanning erin door na iets meer dan een uur de 3-2 nog binnen te schuiven. Dichter bij zou Leverkusen echter niet meer komen.

SC Braga - AS Monaco 2-0

Met het oog op de coëfficiëntenranglijst was het Nederlands voetbal gebaat bij een nederlaag voor Braga, maar de thuisploeg kwam in de derde minuut op voorsprong. Na een uithaal van Rodrigo Gomes toucheerden twee spelers van Monaco de bal, die uiteindelijk voor de voeten van Abel Ruiz belandde. De aanvaller profiteerde optimaal van zijn vrijheid: 1-0. Monaco dacht vervolgens tweemaal langszij te komen, maar doelpunten van Gelson Martins en Wissam Ben Yedder werd wegens buitenspel afgekeurd. Monaco had in de tweede helft een overwicht aan balbezit en zocht naar de gelijkmaker. Een inzet van Gelson Martins zeilde net langs de linkerhoek; doelman Matheus van Braga lette goed op wanneer het nodig was. Myron Boadu maakte als invaller zijn entree, maar hij kon niet voor een ommekeer zorgen. Sterker nog: vlak voor tijd bezorgde Vitor Oliveira Braga een nog betere uitgangspositie.

Rangers - Rode Ster Belgrado 3-0

De arbitrage onder leiding van Serdar Gözübüyük speelde een hoofdrol in Glasgow. In de eerste helft kregen beide ploegen een strafschop en werd een treffer van de bezoekers afgekeurd. De eerste penalty was voor Rangers. Net als in de voorgaande twee wedstrijden tegen Borussia Dortmund opende James Tarvernier de score vanaf elf meter. Gözübüyük, ondersteund door videoscheidsrechter Jochem Kamphuis, bekeek de beelden van een vermeende overtreding van Slavoljub Srnic op Ryan Kent en legde de bal op de stip. Het was een controversiële strafschop: veel socialmediagebruikers claimden dat Kent juist tegen de verdediger aanliep. Tavernier gleed tijdens het nemen van de penalty uit, maar kreeg de bal wel in de rechterbovenhoek.

Even daarna keurde de arbitrage de gelijkmaker van Alexsandr Katai af wegens buitenspel. Rangers verdubbelde de marge vervolgens. Een dramatische poging van Strahinja Erakovic om een voorzet weg te werken resulteerde in een schietkans voor Alfredo Morelos: 2-0. Na een overtreding van Ryan Jack op Mirko Ivanic wees Gözübüyük andermaal naar de stip. Doelman Allan McGregor haalde de inzet van Katai uit de hoek. Vijf minuten na de pauze torende Leon Balogun boven zijn bewakers uit na een corner en kopte hij de 3-0 binnen. Een poeier van grote afstand van Guélor Kanga belandde tegen de lat, waardoor Rangers de nul hield.