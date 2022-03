Leicester City doet Stade Rennes pijn; Milik goud waard voor Marseille

Donderdag, 10 maart 2022 om 23:03 • Laatste update: 23:04

Leicester City en Olympique Marseille hebben allebei een overwinning geboekt in de eerste achtstefinalewedstrijd in de Conference League. The Foxes wonnen met 2-0 van Stade Rennes, terwijl Marseille met 2-1 te sterk was voor FC Basel. Voormalig Ajacied Arek Milik maakte beide doelpunten voor de Fransen. Volgende week staan de returns op het programma.

Leicester City - Stade Rennes 2-0

Een fraai doelpunt van Marc Albrighton bracht Leicester City aan de leiding na een klein halfuur. Harvey Barnes stoomde op in het strafschopgebied en legde de bal terug voor Albrighton, die vanaf de zestienmeterlijn snoeihard uithaalde in de rechterbovenhoek. Qua spelbeeld ging de eerste helft overwegend gelijk op. Beide ploegen kenden periodes waarin ze druk zetten of juist achteruit werden gedrukt. Tien minuten na de pauze hield Leicester het hart vast toen Çaglar Söyüncü de bal tegen de eigen hand aan werkte in het zestienmetergebied, maar een strafschop bleef uit. In de derde minuut van de blessuretijd sloeg Kelechi Iheanacho toe met een geplaatst schot in de verre hoek na voorbereidend werk van Albrighton: 2-0.

Olympique Marseille - FC Basel 2-1

De doelpunten bij Olympique Marseille moeten de laatste weken komen van Milik en de wedstrijd tegen FC Basel vormde daarop geen uitzondering. Marseille was veel sterker dan de Zwitsers, waar Wouter Burger inviel, en raakte eerst via Cengiz Ünder de paal. In de negentiende minuut gaf Basel een strafschop weg, die door Milik werd binnengeschoten: 0-1. De voormalig spits van Ajax bleef het proberen en hielp na rust een enorme kans om zeep door net als zijn Turkse ploeggenoot op de paal te vuren. Milik produceerde in de 68ste minuut alsnog zijn tweede van de avond door alert te reageren in de rebound, nadat een schot van Valentin Rongier nog werd gekeerd: 2-0. Sebastiano Esposito hield Basel in leven voor de return door in de slotfase schitterend van achttien meter uit te halen: 2-1.