AZ wordt gelijkspel ontnomen na cruciale fout van scheidsrechter

Donderdag, 10 maart 2022 om 22:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:16

AZ is donderdagavond tegen een dure 2-1 nederlaag aangelopen. In het uitduel met verrassing FK Bodö/Glimt kwam de ploeg van Pascal Jansen nog op achterstand, wat een kwartier voor tijd werd weggepoetst door invaller Zakaria Aboukhlal. De Alkmaarders dachten daarmee een punt uit het vuur te slepen, tot scheidsrechter Nikola Dabanovic Bodö een zeer dubieuze penalty toekende. Ola Solbakken schoot die binnen, waardoor de Alkmaarders een vervelende uitgangspositie kennen voor de return in Nederland.

De Alkmaarders kregen nog voor het startsignaal een domper te verduren. Jordy Clasie voelde zich te ziek om te spelen en werd vervangen door Hakon Evjen, die twee jaar geleden nog uitkwam voor tegenstander Bodö. Ondanks het B-middenveld (Fredik Mitsjö had eerder al geblesseerd af moeten haken) had AZ in het openingskwartier de controle. Echte kansen leverde dat daarentegen niet op. Drie minuten later kwam AZ zelfs met de schrik vrij: Amahl Pellegrino tilde het leer na balverlies van Tijani Reijnders bijna over de wel heel ver uitgekomen Peter Vindahl heen.

?? AZ moet aan de bak in Noorwegen want halverwege kijkt het tegen een 1-0 achterstand aan. ?? ESPN#BODAZ #UECL pic.twitter.com/mH6OSQ3kiJ — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2022

AZ vond het eerste echte gaatje na een halfuur spelen. De ingedribbelde Pantelis Hadzidiakos stuurde landgenoot Vangelis Pavlidis weg, die zijn harde schot tot zijn spijt uiteen zag spatten op de paal. AZ leek bloed te ruiken, toen het plots de deksel op de neus kreeg. Na een afgeslagen aanval leverde Bodö-back Alfons Sampsted de bal perfect af op het voorhoofd van Pellegrino, die snoeihard achter Vindahl kopte: 1-0. De Deense doelman zag er daarbij allesbehalve goed uit.

De zure ruststand ging een kwartier naar de pauze bijna van kwaad tot erger. Voormalig sc Heerenveen-middenvelder Runar Espejord kon vrij op Vindahl schieten, maar de sluitpost van de Alkmaarders maakte zijn fout goed door prima te keren. Met nog een halfuur op de klok bracht Jansen (naast winteraanwinst Kamal Sowah) Aboukhlal binnen de lijnen om iets te forceren. De vleugelspeler bracht direct direct dreiging en bezorgde zichzelf een kwartier voor tijd een heldenrol. Evjen stuurde met een geweldig hakje Yukinari Sugawara weg, die de bal bij Aboukhlal bezorgde. De Marokkaans international behield het overzicht en plaatste in de verre hoek, waarmee hij dacht zijn ploeg een punt te bezorgen. In de slotfase kende scheidsrechter Dabanovic echter een dubieuze penalty toe na een vermeende fout van Hadzidiakos. Solbakken schoot die binnen, waardoor AZ met lege handen achterbleef.