PSV leeft nog na ongelooflijke wedstrijd van extremen tegen FC Kopenhagen

Donderdag, 10 maart 2022

Een spectaculaire wedstrijd tussen PSV en FC Kopenhagen heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. In het Philips Stadion kreeg de ploeg van Roger Schmidt talloze dompers te verwerken, maar de getoonde veekracht was prijzenswaardig: 4-4. De teruggekeerde Cody Gakpo scoorde twee keer voor PSV, terwijl ook Ritsu Doan en Eran Zahavi tot scoren kwamen. Volgende week vindt de return plaats in Kopenhagen en staat een ticket voor de kwartfinale van de Conference League op het spel.

PSV kreeg in de openingsfase geen grip op de wedstrijd en keek al vroeg tegen een achterstand aan. Na een vlotte combinatie van Kopenhagen belandde een laag schot van William Böving belandde op de paal, waarna PSV er niet in slaagde de bal weg te werken. Böving kreeg het leer opnieuw voor de voeten en lanceerde Ísak Jóhannesson, die Joël Drommel omspeelde en afrondde in een leeg doel. Kopenhagen voetbalde verzorgd. De spelers konden elkaar makkelijk vinden en deelden meerdere waarschuwingen uit aan PSV, zo ook toen Lukas Lerager van dichtbij op Drommel stuitte.

Juist in die moeizame fase maakte Gakpo op knappe wijze de 1-1. De jarige Noni Madueke verstuurde vanaf de rechterflank een indraaiende voorzet, waarna de vrijstaande Gakpo zijn eerste kopdoelpunt maakte voor PSV. De spits had zijn eerste basisplaats sinds hij tweeënhalve week geleden geblesseerd raakte tegen sc Heerenveen. Het stadion kwam tot leven, maar was een minuut later weer muisstil. Joey Veerman raakte de bal nabij het eigen strafschopgebied op zeer slordige wijze kwijt aan Rasmus Falk, die razendsnel Pep Biel vond. Even zo snel profiteerde Biel van de ontstane situatie en bracht hij Kopenhagen weer aan de leiding.

Madueke liet een enorme kans onbenut om PSV weer op gelijke hoogte te brengen. Enkele minuten voor de rust counterde Kopenhagen razendsnel na een corner van PSV en stormden drie spelers af op het doel. De enige verdediger van PSV die meeliep was Mauro. Jóhannesson omspeelde Drommel, maar Mauro haalde zijn inzet net voor de lijn weg. Het publiek veerde op na zijn ingreep, maar opnieuw was de vreugde van zeer korte duur. Uit de corner die volgde kopte Lerager de 1-3 tegen de touwen. Het fluitconcert was dan ook oorverdovend toen het rustsignaal klonk.

Aan het begin van de tweede helft kwamen Doan en Zahavi binnen de lijnen voor Madueke en Joey Veerman. Een van de invallers was meteen van grote waarde: Doan werd bij een hoekschop van Gakpo niet gedekt en nam de bal met succes uit de lucht: 2-3. PSV had nog genoeg tijd om meer uit het vat te halen. Zahavi liet een grote kans onbenut en meteen daarna beging Peter Ankersen in de ogen van arbiter Craig Pawsoneen overtreding op Philipp Max, waardoor PSV een penalty kreeg. Gakpo zocht de linkerhoek, maar doelman Kamil Grabara raadde zijn intenties en keerde de inzet.

Kopenhagen bracht daarna Kevin Diks binnen de lijnen. De Nederlandse invaller stelde Drommel na enkele minuten al op de proef met een inzet van dichtbij. Drommel had de bal klem. Gakpo haalde zijn gram door twintig minuten voor tijd alsnog de 3-3 te produceren in de rebound van een mislukte poging van Mario Götze. Maar opnieuw ontnuchterde PSV snel. Ditmaal was een foutieve pass van Ibrahim Sangaré daar de aanleiding toe. De middenvelder leverde de bal in bij Biel, die opnieuw niet naliet om te profiteren van de kans: 3-4. Het moet voor PSV ongelooflijk frustrerend zijn geweest om steeds weer hardhandig ter aarde te storten, maar de ploeg toonde voortdurend veerkracht en bepaalde de eindstand op 4-4 door een kopbal van Zahavi op aangeven van Gakpo. In de laatste seconde van de blessuretijd miste Oscar Hojlund een grote kans op de 4-5.