Mourinho sluit persconferentie na zege op Vitesse af in het Nederlands

Donderdag, 10 maart 2022 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:13

José Mourinho was donderdagavond andermaal te sterk met zijn elftal voor een Nederlandse opponent. De Portugees stal met AS Roma een nipte zege bij Vitesse (0-1), maar was allesbehalve tevreden met het vertoonde spel. Mourinho noemde het veld in GelreDome eerder al met een Nederlands woord 'ongelooflijk' en sprak op de persconferentie opnieuw in die taal. "Dankjewel, doei", zei Mourinho sympathiek ter afsluiting in het Nederlands.

Dankzij een doelpunt vlak voor rust van Roger Ibañez ging Mourinho naar huis met een overwinning, nadat hij dat de afgelopen jaren ook al flikte met Manchester United tegen Feyenoord en Ajax. "Het resultaat was volgens plan, maar het spel zeker niet", aldus de coach tegenover ESPN. "Ik heb bij rust gezegd dat we totaal niet verdienden om op voorsprong te staan. Om eerlijk te zijn waren zij beter. Natuurlijk zijn zij meer gewend aan het veld, maar buiten dat speelden ze ook intens, creatief en dynamisch. Het was niet makkelijk voor ons."

José Mourinho sluit de persconferentie na Vitesse - AS Roma af in het Nederlands! pic.twitter.com/Nz8k3KG2GJ — Voetbal International (@VI_nl) March 10, 2022

Het veld in Arnhem lag er slecht bij en Mourinho paste zich daar vooraf op aan. "Ik had ook een paar wijzigingen gemaakt, omdat ik bang was voor het veld. Ik heb geprobeerd om een aantal spelers te sparen die een duidelijke medische historie, zoals Lucas Pellegrini, Rick Karsdorp en Chris Smalling. Ik wilde hen beschermen, dat was natuurlijk voelbaar in het elftal. Na de 0-1 konden we niet de creativiteit meer leveren die nodig was, maar de tweede helft was in ieder geval wel gecontroleerd en kalm."

Mourinho zocht na afloop Vitesse-trainer Thomas Letsch op. "Ik vind dat Vitesse goed heeft gespeeld, daarmee heb ik de coach ook gecomplimenteerd. Zij hadden zich heel goed voorbereid." Mourinho werd gevraagd naar de kwestie Rusland/Oekraïne, mede omdat hij eerder onder Roman Abramovich werkte bij Chelsea. "Nee, nee, daar ga ik niet over", schudde hij zijn hoofd. "Het enige wat ik kan zeggen, wat ik kan blijven schreeuwen en schreeuwen is: stop the war! Buiten dat ben ik niet van de politiek.