Levensgrote misser Openda breekt Vitesse op tegen efficiënt AS Roma

Donderdag, 10 maart 2022 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Vitesse heeft de thuiswedstrijd in de achtste finale van de Conference League tegen AS Roma verloren. De Arnhemmers begonnen uitstekend tegen de ploeg van José Mourinho en hadden absoluut moeten scoren uit de grote kansen die ontstonden. Toen dat niet gebeurde, sloeg Roma dodelijk toe via Sérgio Oliveira. Ook na de rode kaart van de Portugese middenvelder kon Vitesse dat niet meer goedmaken: 0-1 voor AS Roma.

Thomas Letsch besloot sterspeler Riechedly Bazoer net als tegen Sparta Rotterdam te passeren en Dominik Oroz als derde centrumverdediger op te stellen. Adrian Grbic keerde terug van een schorsing en nam in de spits de plek over van Nikolai Baden Frederiksen. Opvallend bij AS Roma was dat Rick Karsdorp op de bank moest plaatsnemen. De ex-Feyenoorder is normaliter de vaste rechtsback van Mourinho, maar moest nu Ainsley Maitland-Niles voor zich dulden.

Vitesse begon voortvarend aan de wedstrijd en zette Roma meteen onder druk. Loïs Openda werkte een voorzet van Maximilian Wittek gevaarlijk richting het doel, maar doelman Rui Patrício redde knap. Grbic tikte wél binnen uit een voorzet van de linksback, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel. Zes minuten later kon Toni Domgjoni vrij controleren in het strafschopgebied, maar van dichtbij tikte de doorgeschoven middenvelder van Vitesse de bal op Rui Patrício.

Openda kreeg een goede schietkans na het wegglijden van Roger Ibañez, maar de spits van Vitesse kreeg een nog veel grotere mogelijkheid toen Rui Patrício de bal zomaar in de voeten speelde bij Grbic. Openda had de bal van een meter voor het intikken, maar zijn inzet ging naast. Uit het niets sloeg Roma op slag van rust toe. Jeroen Houwen redde nog schitterend op een poging van Tammy Abraham, maar had geen antwoord op de knal in de kruising van Sérgio Oliveira: 0-1. De Portugees kreeg de bal lucky uit de kluts voor de voeten, toen Vitesse een hoekschop niet goed verwerkt kreeg.

Mourinho besloot in de rust liefst drie keer te wisselen en bracht onder meer Karsdorp in de ploeg. De ingreep deed de Romeinen zichtbaar goed, want Vitesse werd na rust veel minder gevaarlijk. Zelf brak Roma door na mistasten van Jacob Rasmussen, waarna de doorgebroken Abraham stuitte op de snel uitgekomen Houwen. Ook Gianluca Mancini liet Vitesse daarna in leven door van dichtbij over te koppen.

Vitesse oogde aangeslagen, maar kreeg nieuwe hoop toen Sérgio Oliveira in de 78ste minuut tegen zijn tweede gele kaart aanliep. De doelpuntenmaker liep Wittek van achteren onbedoeld onderuit en moest van het veld. Vitesse drong aan door veelvuldig hoge ballen in het strafschopgebied te pompen, maar een echte kans leverde dat niet meer op.