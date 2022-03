Feyenoord scoort vijf keer en staat met anderhalf been in kwartfinale

Donderdag, 10 maart 2022 om 20:33 • Dominic Mostert

Feyenoord staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Conference League. De ploeg van Arne Slot kwam donderdagavond tweemaal op achterstand tegen Partizan Belgrado, maar toonde veerkracht en trakteerde de koploper van Servië op een 2-5 nederlaag. Daardoor heeft Feyenoord een flinke marge opgebouwd met het oog op de return van volgende week. Jens Toornstra (twee), Cyriel Dessers, Lutsharel Geertruida en Luis Sinisterra maakten de doelpunten voor de Rotterdammers.

Feyenoord trad aan met Dessers als centrumspits, terwijl Jens Toornstra en Reiss Nelsson eveneens een kans in de basis kregen. Alireza Jahanbakhsh verdween uit de basiself; Bryan Linssen was niet geheel fit en Guus Til was geschorst. Arne Slot gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat Dessers ongeacht de fitheid van Linssen een basisplaats had gekregen. "We moeten vaststellen dat hij de laatste tijd geen goals maakt en niet vaak betrokken is geweest bij kansen. Cyriel heeft het te goed gedaan om voor Bryan te blijven kiezen. Daarom speelt hij", zei de trainer daar vlak voor de aftrap over.

Partizan, met Queensy Menig in de basis, werd in de eerste tien minuten teruggedrukt door Feyenoord. De eerste poging van de thuisploeg resulteerde echter in een vroege achterstand. Menig hield meerdere Feyenoorders bezig rond het zestienmetergebied en kreeg de bal met wat fortuin bij Bibras Natcho, die zijn kans meteen schoon zag voor een uithaal in de rechterhoek: 1-0. Het was meteen een van zijn laatste acties, want enkele minuten na het doelpunt viel de middenvelder geblesseerd uit. Lang kon Partizan niet genieten van die voorsprong, want Feyenoord reageerde snel.

Onder druk van Feyenoord verdedigde Partizan niet goed uit. Orkun Kökçü bediende Toornstra, die in het strafschopgebied combineerde met Sinisterra en uiteindelijk zelf uit de draai raak schoot via de binnenkant van de linkerpaal. Feyenoord kwam goed weg toen Igor Vujacic van dichtbij hoog over schoot na een uitdraaiende corner. Daarna kreeg de Eredivisionist meer grip op de wedstrijd. Zes minuten voor de rust dacht Dessers voor de 1-2 te zorgen, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Kort na de pauze sloeg Parizan wel toe. Nemanja Jovic, de vervanger van Natcho, kreeg de bal plots voor de voeten na een poging van Marcos Senesi om de bal weg te werken en vond de linkerhoek. Opnieuw kwam Feyenoord met een snelle reactie.

Sinisterra wipte de bal in het strafschopgebied voor de voeten van Dessers, wiens schot doelman Aleksandar Popovic te machtig bleek. Kort daarna bood Sinisterra een goede kans aan Nelson, die echter naast schoot. Een geplaatste inzet van Kökçü zeilde net over. Feyenoord beloonde zichzelf in het restant van de tweede helft wel, met name dankzij een uitblinkende Sinisterra. Voorafgaand aan de 2-3 dartelde de aanvaller langs drie verdedigers en werd zijn schot gekeerd. De bal kwam voor Nelson, op wie een overtreding werd begaan in het strafschopgebied. De arbitrage liet doorspelen en daardoor kon de toegesnelde Geertruida op fraaie wijze tegendraads afronden met een schot in de linkerbovenhoek.

De 2-4 kwam voort uit een lange bal van doelman Justin Bijlow. Verdediger Sinisa Sanicanin wilde wegkoppen, maar leverde de bal in bij Sinisterra. Die nam aan met de borst en schoot nam het leer direct uit de lucht: zijn schot vanbuiten het strafschopgebied bezorgde Feyenoord een comfortabele voorsprong. Die werd kort daarna nog verder uitgebreid. Dessers ontving de bal in het strafschopgebied, hield die goed bij zich onder druk en vond op knappe wijze Toornstra, die van dichtbij afdrukte. Voor het eerst sinds september 1995 (0-7 zege op DAG Liepaja in de Europacup II) maakte Feyenoord minstens vijf uitdoelpunten in een wedstrijd in een Europees hoofdtoernooi.