Memphis Depay ziet 2 goals in 25 minuten optimaal beloond worden

Donderdag, 10 maart 2022 om 19:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:52

Memphis Depay staat donderdagavond voor het eerst dit kalenderjaar in de basis bij Barcelona. De aanvaller scoorde al twee keer op rij in een ultrakorte invalbeurt van in totaal 25 minuten en ziet dat nu dus beloond worden in de Europa League-confrontatie met Galatasaray. De wedstrijd in de achtste finale begint om 21.00 uur in het Camp Nou.

Depay dringt Pierre-Emerick Aubameyang uit de basis ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen Elche (1-2 winst). Toen speelden overigens ook Gavi en Ousmane Dembélé voorin, die nu worden vervangen door Ferran Torres en Adama Traoré. Naast Depay staan ook Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de basis. Laatstgenoemde profiteert van de afwezigheid van Dani Alves, die door Barça niet ingeschreven kon worden voor de Europa League. Luuk de Jong neemt als gebruikelijk plaats op de reservebank.

Net als bij Barcelona verschijnen ook bij tegenstander Galatasaray twee spelers aan de aftrap met interlands voor Oranje achter de naam: Patrick van Aanholt en Ryan Babel starten. Voor eerstgenoemde is dat gebruikelijk, maar Babel zit de laatste weken regelmatig op de bank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric García, Araújo, Alba; F. De Jong, Nico, Pedri; Traoré, Ferran Torres, Depay

Opstelling Galatasaray: Pena; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Taylan, Berkan, Feghouli; Babel, Kerem, Mohamed.