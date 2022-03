Louis van Gaal kiest zijn grootste talent ooit: ‘Daar kan ik niet omheen’

Donderdag, 10 maart 2022 om 17:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

Louis van Gaal beschouwt Clarence Seedorf als het grootste voetbaltalent dat hij ooit onder zijn hoede had. De bondscoach van het Nederlands elftal werkte zowel bij Ajax als bij het nationale elftal samen met de oud-middenvelder. "Het beste talent? Dan kan ik niet om Clarence Seedorf heen", onthult Van Gaal van op het YouTube-kanaal OnsOranje van de KNVB.

Seedorf maakte op 28 oktober 1992 zijn debuut voor Ajax. "Hij was zestien toen hij debuteerde bij mij", weet Van Gaal. Seedorf was daarmee lange tijd de jongste debutant ooit van de Amsterdammers, totdat Ryan Gravenberch het record in 2018 overnam. "Van alle Nederlandse spelers heeft Seedorf de meeste prijzen op het internationaal niveau gewonnen. Dus daar kan ik niet omheen. Daarom wil ik hem noemen."

Toch beschouwt Van Gaal Seedorf niet als allerbeste speler die hij ooit onder zijn hoede heeft gehad. "De beste is Xavi of Andrés Iniesta", zegt de bondscoach. "Zij waren zeventien en achttien toen ik hen liet debuteren bij Barcelona. Hen vind ik van een hoger niveau dan Seedorf." Van Gaal blikt ook vooruit naar de Nations League en het WK in Qatar, toernooien die later dit jaar op het programma staan.

"Ik zie de Nations League als voorbereiding op het WK, want wij hebben helemaal geen voorbereidingstijd", zegt Van Gaal. "In november hebben wij één week van tevoren, maar niet voor alle spelers, alleen de spelers die vrij zijn. Maar de topspelers komen niet de eerste dag, dus daar moet ik op wachten. Ik zal tijdens de Nations League heel veel wisselen met spelers, niet tijdens de wedstrijd zelf, maar in de basisopstelling."

Nederland speelt eind maart eerst twee oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. "Of ik daar blij mee ben? Ik heb ze zelf mogen aanwijzen, dus ik ben daar wel blij mee, ja", zegt Van Gaal. "Het zijn toplanden, Denemarken heeft zelfs ongeslagen zijn groep (in de WK-kwalificatie, red.) gewonnen. Met Duitsland is er ook altijd een beetje animositeit, omdat we buurlanden zijn. Dus het is fantastisch om tegen te spelen."