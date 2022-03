Arne Slot slachtoffert Jahanbakhsh; kansen voor drie reguliere reserves

Donderdag, 10 maart 2022 om 17:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:36

Feyenoord speelt donderdag in de achtste finales van de Conference League de uitwedstrijd tegen Partizan. De geblesseerde Bryan Linssen wordt in de spits vervangen door Cyriel Dessers, terwijl Jens Toornstra en Reiss Nelsson eveneens een kans in de basis krijgen. Vanwege schorsingen kan Feyenoord niet beschikken over Guus Til en Patrik Walemark, waardoor er ook een basisplek is voor Jens Toornstra. Queensy Menig staat in de basis bij Partizan. De wedstrijd begint om 18.45 uur in Belgrado.

Ondanks dat Arne Slot niet kan beschikken over Walemark, verdwijnt Alireza Jahanbakhsh uit het basiselftal van Feyenoord. De Iraniër kan als rechtsbuiten al maanden niet echt overtuigen en moet zijn plek nu afstaan aan Nelsson, die van Arsenal wordt gehuurd. Dessers krijgt weer eens een kans als spits nu Linssen vanwege een lichte blessure moest afhaken. Lutsharel Geertruida krijgt als rechtsback de voorkeur boven Marcus Pedersen, nadat dat tegen FC Groningen (1-1) nog andersom was.

Toornstra was dit seizoen lange tijd verzekerd van een basisplaats, maar werd uit het elftal gespeeld door de uitstekend presterende aanwinst Fredrik Aursnes. Eerstgenoemde profiteert nu van de schorsing van Til en begint waarschijnlijk als meest vooruitgeschoven middenvelder. Aursnes bewaakt samen met Orkun Kökçü de controle op de middenlinie. Cole Bassett zit overigens niet in de selectie omdat hij niet is ingeschreven voor de Conference League.

Opstelling Partizan Belgrado: Popovic; Zivkovic, Vujacic, Sanicanin, Urosevic; Jojic, Zdjelar; Markovic, Natcho, Menig; Milovanovic.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Aursnes, Kökcü; Nelsson, Dessers, Sinisterra.