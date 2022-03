‘Barcelona zet vijf alternatieven voor Haaland op shortlist’

Donderdag, 10 maart 2022 om 15:16 • Jordi Tomasowa

Barcelona gaat komende zomer koste wat kost een nieuwe spits aantrekken, zo meldt Sport. Het grote doelwit blijft Erling Brau Haaland, maar de Catalanen beseffen dat de concurrentie hevig is. Manchester City heeft meer financiële slagkracht, waardoor de club genoodzaakt is naar alternatieven te kijken voor het geval de komst van de spits van Dortmund niet haalbaar blijkt.

Een van de namen die de afgelopen weken in verband is gebracht met Barcelona is Alexander Isak. Barça krijgt al langere tijd goede scoutingrapporten over de 22-jarige spits binnen. Daarentegen staan er meer kandidaten op de schaduwlijst van los Azulgrana en bovendien is Isak niet aan zijn sterkste seizoen bezig. Naast Isak worden ook Darwin Núñez (Benfica), Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) en André Silva (RB Leipzig) als mogelijk alternatief voor Haaland gezien.

Adeyemi leek hard op weg naar Borussia Dortmund, maar de onderhandelingen tussen BVB en Red Bull Salzburg zijn momenteel vastgelopen. Ook Lautaro Martínez ziet Barça volgens het Catalaanse Sport wel zitten, hoewel hij recent bij Internazionale zijn contract heeft verlengd. In ieder geval is er bij de club nog geen duidelijkheid over wie er moet worden gekozen als Haaland niet kan worden gecontracteerd.

Tegelijkertijd is de club ook bezig met uitgaande transfers. De verwachting is dat Luuk de Jong na zijn uitleenbeurt terug zal keren naar Sevilla, terwijl Martin Braithwaite en Memphis Depay op de nominatie staan om te vertrekken. Het contract van Braithwaite loopt medio 2024 af, terwijl Depay komend seizoen zijn laatste contractjaar ingaat. Tot slot is het ook nog de vraag of Barcelona de koopoptie van dertig miljoen euro zal lichten om Adama Traoré komende zomer in te lijven.