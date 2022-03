Spaanse en Franse kranten lyrisch over Benzema: ‘Afgestraft door de koning’

Donderdag, 10 maart 2022 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:51

De Spaanse en Franse kranten zijn lovend over het optreden van Karim Benzema van woensdagavond tegen Paris Saint-Germain. De Koninklijke begon met een 1-0 achterstand uit het heenduel aan de return en kwam ook nu in de problemen door Kylian Mbappé, die PSG op een comfortabele 0-1 ruststand bracht. Vrijwel uit het niets sloeg Real Madrid na rust terug via Benzema: De 34-jarige aanvaller maakte er drie achter elkaar en schoot de Spanjaarden zo naar de laatste acht in de Champions League: 3-1.

“Dit is Madrid!!!”, schrijft Marca met grote letters op de voorpagina. “Karim Benzema maakte al deel uit van de geschiedenis van Real Madrid. Maar nu is hij een legende. Jaren later zullen mensen zich nog steeds de hattrick van de de spits herinneren tegen Paris Saint-Germain. Hij maakte de ene na de andere goal in twintig minuten. Ja, Benzema is meer dan Cristiano. Hij zal nooit zoveel doelpunten maken als hij. Maar hij is meer een Madridista dan de Portugees. Hij heeft nooit om loonsverhoging gevraagd. Hij heeft nooit om contractverlenging gevraagd en hij heeft meer kritiek te verduren gehad dan wie dan ook.”

“Een onuitwisbaar optreden waarmee hij bovendien Alfredo di Stéfano passeerde op de topscorersranglijst van de club: 309 om 308 goals”, tekent el País op. “Alleen Cristiano Ronaldo en Raúl blijven hem voor. 34 jaar oud, vergeven bij de de Franse nationale ploeg, schreef de spits zich definitief met hoofdletters in de geschiedenisboeken van Madrid.” Ook AS was lyrisch over Benzema. “Hij liet aan Mbappé zien dat je nog steeds wit moet dragen om de echte nummer één van de wereld te zijn. Bernabéu herinnerde de PSG-megamiljonairs eraan dat sjeik-dollars, olie en geld in overvloed je niet beter maken, alleen rijker.”

“Afgestraft door de koning”, schrijft de Franse sportkrant L’Equipe over Benzema. “De hattrick van Karim Benzema, in staat van genade, kan niet alles verklaren. Op mentaal vlak faalden de spelers van PSG, niet voor het eerst, enorm. Hetzelfde faillissement, dezelfde nachtmerrie, dezelfde aardverschuiving, dezelfde absolute schipbreuk zodra de storm opkwam en de grote, immense Karim Benzema opstond: dit is geen ongelukje meer, dit is een cultuur”, verwijst de krant naar de nederlaag tegen Barcelona van vijf jaar geleden.