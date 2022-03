‘Ik ben heel blij voor Donny van de Beek, hij is een geweldige jongen’

Donny van de Beek heeft bij Manchester United niet genoeg kansen in het eerste elftal gekregen, zo is voormalig assistent-trainer Michael Carrick van mening. De 24-jarige middenvelder kon dit seizoen onder Ole Gunnar Solskjaer en interim-manager Ralf Rangnick niet rekenen op een basisplaats en vertrok tijdens de winterse transferwindow op huurbasis naar Everton.

Sinds zijn overstap naar Everton is van de de Beek veel regelmatiger in actie gekomen en kreeg hij lovende kritieken van zijn manager Frank Lampard. Carrick, die deel uitmaakte van de trainersstaf van Solskjaer, is blij dat de middenvelder bij the Toffees uitzicht heeft op meer speeltijd. “Ik ben blij dat hij speelt. Hij had wedstrijden nodig”, zegt Carrick tegenover Premier League Productions. Daar ontbrak het hem afgelopen jaar aan. Soms lopen dingen om verschillende redenen niet zoals je wilt als je naar een nieuwe club verhuist.”

“Hij is een geweldige jonge en heeft een geweldige instelling”, vervolgt Carrick. “Hij is ook zo veelzijdig. Hij heeft verschillende sterke punten. Ik denk dat hij echt gevaarlijk is in en rond het strafschopgebied. Maar hij is echt slim in en rond het strafschopgebied.” Van de Beek bevindt zich momenteel met Everton net boven de degradatiestreep. De ploeg van Lampard ging maandag hard met 5-0 onderuit bij Tottenham Hotspur en krijgt Wolverhampton Wanderers.