Henk de Jong dit seizoen niet meer op de bank door gezondheidsklachten

Donderdag, 10 maart 2022 om 11:07 • Laatste update: 11:22

SC Cambuur zal het de rest van het seizoen moeten stellen zonder Henk de Jong. De oefenmeester heeft nog teveel klachten naar aanleiding van de cyste in zijn hoofd, waardoor hij ‘niet op honderd procent kan functioneren’. Cambuur schrijft dat De Jong zich de komende periode gaat richten op zijn herstel en gezondheid.

De Jong moest begin december thuisblijven nadat artsen een cyste in zijn hoofd hadden ontdekt. De klachten leken te verminderen, waardoor De Jong de afgelopen weken weer gedeeltelijk kon terugkeren bij Cambuur. Het coachen tijdens de wedstrijden en de interviews liet De Jong aanvankelijk nog wel aan zijn assistent Pascal Bosschaart over, maar eind februari verscheen de oefenmeester zelf weer aan de lijn en voor de camera’s.

De trainer van Cambuur heeft nu echter toch te maken met een terugval, waardoor hij tot het einde van het seizoen een stap terug moet doen. “We hoeven er geen zielig verhaal van te maken, want er zijn momenteel veel ergere dingen aan de hand in de wereld”, geeft De Jong te kennen. “Voor mij en voor ons is dit wel heel vervelend, maar op dit niveau kun je niet maar voor een deel functioneren. Ga er nu alles aan doen om weer helemaal topfit te worden en dan hoop ik er bij de start van het nieuwe seizoen weer volledig te zijn.”

“Hoe vervelend dit ook is, de gezondheid van Henk staat natuurlijk voorop en in goed overleg hebben we besloten dat hij daar nu alle tijd en ruimte voor krijgt, zo licht algemeen directeur Ard de Graaf namens Cambuur toe. “Daarbij verzoeken we ook om Henk zoveel mogelijk deze rust te gunnen en als club gaan we ons intern beraden over de invulling van de technische staf voor de rest van het huidige seizoen.”

Bosschaart neemt in ieder geval voorlopig de taken van De Jong over. De NOS stelt hij niet over de juiste papieren beschikt om dat definitief te doen, waardoor nog niet duidelijk is hoe Cambuur de positie van hoofdtrainer voor de rest van het seizoen gaat invullen. De huidige nummer acht van de Eredivisie zou zich bij de KNVB kunnen melden met de vraag of Bosschaart dispensatie zou kunnen krijgen om het seizoen af te maken.