Roman Abramovich op Britse sanctielijst: forse gevolgen voor Chelsea

Donderdag, 10 maart 2022 om 10:36 • Laatste update: 11:04

Roman Abramovich is opgenomen op de Britse sanctielijst naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Het betekent dat zijn bezittingen in het Verenigd Koninkrijk voorlopig zijn bevroren. Chelsea heeft een speciale licentie gekregen om alle ‘voetbalgerelateerde activiteiten’ te kunnen voortzetten, maar tegelijkertijd dreigen forse gevolgen voor de toekomst van de club. Abramovich kan Chelsea door deze sancties namelijk niet verkopen en dat hij op papier nog eigenaar is, heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken. De huidige speciale licentie loopt tot 31 maart.

Er kunnen geen spelers worden gekocht of verkocht, terwijl het tevens niet mogelijk is om nieuwe contracten uit te delen. Bovendien kan Chelsea voorlopig geen losse tickets - mogelijk ook aan uitfans - meer verkopen en moet de fanshop sluiten, aangezien er geen nieuwe omzet gedraaid mag worden. De Daily Telegraph schrijft tevens dat Chelsea niet meer dan 20.000 pond - omgerekend 24.000 euro - mag besteden aan de reis naar een uitwedstrijd. Het belooft flinke problemen voor de uitwedstrijd tegen Lille OSC, die volgende week woensdag op het programma staat.

“Onze prioriteit is om degene die het regime van Poetin in stand hebben gehouden tegen te houden”, schrijft Nadine Dorries, minister van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport van het Verenigd Koninkrijk, op Twitter naar aanleiding van de Britse sanctielijst, waar naast Abramovich de nodige andere invloedrijke oligarchen op zijn geplaatst. Hun bezittingen worden bevroren en zij kunnen niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen. “De sancties hebben duidelijk een directe impact op Chelsea en zijn fans. We werken er hard aan om de club niet onnodig te raken met deze belangrijke sancties."

“Om te verzekeren dat de club kan blijven spelen, geven we een speciale licentie af die Chelsea toestaat om te blijven spelen, het personeel te betalen en de seizoenkaarthouders te blijven ontvangen bij wedstrijden. Tegelijkertijd voorkomen we dat Abramovich kan profiteren van Chelsea”, stelt Dorries. Het betekent dat Chelsea geen losse tickets meer kan verkopen voor thuiswedstrijden. “Ik weet dat dit onzekerheid met zich meebrengt, maar de regering zal met de competitie en de clubs alles in het werk stellen om te zorgen dat er gevoetbald kan blijven worden. Voetbalclubs zijn een deel van onze cultuur en we doen er alles aan om ze te beschermen.”

Abramovich wilde Chelsea eigenlijk verkopen voor er dergelijke maatregelen getroffen zouden worden. De Russische eigenaar van the Blues maakte vorige week bekend dat hij van plan was om de club van de hand te doen. “De verkoop van de club zal niet versneld worden uitgevoerd, maar het juiste proces zal worden gevolgd”, schreef Abramovich in een open brief op de website van Chelsea. “Ik zal niet vragen om terugbetaling van leningen.”

“Dit ging voor mij nooit over zakendoen of geld, maar over pure passie voor het voetbal en Chelsea. Bovendien heb ik mijn team de opdracht gegeven om een liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengst van de verkoop aan zal worden geschonken. De stichting zet zich in voor alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne”, aldus Abramovich. Chelsea kan nu alleen van eigenaar wisselen als er een speciale licentie wordt afgegeven en in dat geval kan er zowel direct als indirect geen geld naar Abramovich gaan.

De Britse regering noemt Abramovich in de motivatie voor de sancties een ‘pro-Kremlin oligarch’ en stelt dat hij jarenlang een nauwe band had met Vladimir Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. Er wordt tevens gesteld dat Abramovich de ‘effectieve controle’ heeft over Evraz PLC, een staal- en mijnbouwbedrijf. Volgens de Britse regering zou Evraz staal leveren waarmee het Russische leger van materieel wordt voorzien.