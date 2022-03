‘Financiële situatie van Chelsea kan toptransfer voor Ziyech in de hand werken’

Donderdag, 10 maart 2022 om 09:47

Juventus houdt de situatie bij Chelsea nauwlettend in de gaten. Roman Abramovich gaat de Engelse club verkopen en dat dreigt financiële problemen tot gevolg te hebben, waardoor the Blues komende zomer mogelijk spelers moeten verkopen. Juventus heeft belangstelling voor Jorginho, Antonio Rüdiger, Christian Pulisic en Hakim Ziyech, zo schrijft La Gazzetta dello Sport.

La Vecchia Signora zou zelfs al contact gezocht hebben over Ziyech. De belangstelling voor Ziyech en Pulisic heeft te maken met de situatie van Paulo Dybala. Ondanks verwoede pogingen is Juventus er nog niet in geslaagd om de aflopende verbintenis van de Argentijnse aanvaller te verlengen. Onder meer Atlético Madrid, Liverpool en Internazionale zouden op de loer liggen om hem transfervrij op te pikken komende zomer en Juventus zou zich reeds voorbereiden op een scenario waarin Dybala vertrekt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De naam van Nicolò Zaniolo staat in dat geval bovenaan het verlanglijstje van Juventus, maar AS Roma verlangt een bedrag van vijftig miljoen euro voor hem en dat is te gortig voor de Italiaanse grootmacht. Mede daardoor is Ziyech in beeld gekomen in Turijn. De 28-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd door Chelsea in de zomer van 2020 voor veertig miljoen euro overgenomen van Ajax en speelde sindsdien 68 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 9 assists.

Juventus wil daarnaast ook Jorginho terughalen naar Italië. De middenvelder werd in het verleden al vaker in verband gebracht met een overstap naar Turijn, maar zou nu toe zijn aan een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Doordat zijn contract bij Chelsea medio 2023 afloopt, is komende zomer het laatste moment voor de Engelse topclub om nog een acceptabele transfersom aan hem over te houden. Dat is voor Rüdiger te laat: de Duitse centrumverdediger is in het bezit van een aflopende verbintenis en staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, onder wie Juventus.