‘Hevige discussie in kleedkamer van PSG: ploeggenoten voorkomen klappen’

Donderdag, 10 maart 2022 om 08:45 • Laatste update: 09:10

Gianluigi Donnarumma en Neymar hebben het na afloop van de uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League met elkaar aan de stok gekregen in de kleedkamer. Volgens Marca pakte Neymar de doelman aan vanwege zijn fout bij de gelijkmaker van Real Madrid. Uiteindelijk moesten Donnarumma en Neymar uit elkaar gehaald worden.

Donnarumma nam in zijn eigen strafschopgebied te veel tijd en werd onder druk gezet door Benzema, waarna hij de bal inleverde bij Vinícíus Júnior. De Braziliaan leverde het leer weer af bij Benzema, die de stand gelijktrok. Na de gelijkmaker liep Real Madrid door de tweede en derde treffer van de avond van Benzema uit naar een 3-1 overwinning, wat voldoende was om de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen. Klaarblijkelijk nam Neymar Donnarumma de gelijkmaker kwalijk, want de Braziliaanse aanvaller zou hem in de kleedkamer daarop hebben aangesproken.

We hebben weer een wedstrijd! ?? Na geklungel van Donnarumma staat het opeens 1-1 in het Bernabéu ??#ZiggoSport #UCL #RMAPSG pic.twitter.com/ohDmUoCccC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2022

De Italiaanse doelman reageerde door op zijn beurt Neymar aan te pakken voor zijn rol bij de 2-1 van Real Madrid. Balverlies van Neymar leidde uiteindelijk de tweede treffer van Benzema in. Marca schrijft dat de discussie vervolgens ‘escaleerde’ en dat er ‘bijna klappen vielen’, iets dat kon worden voorkomen doordat andere spelers van PSG tussenbeide kwamen.

De Franse pers pakt vooral Donnarumma hard aan. Er wordt eensgezind gesproken van een ‘blunder’ en ‘kapitale fout’, waardoor zijn optreden overal met een 2 wordt beoordeeld. Neymar komt er over het algemeen niet veel beter van af. “Hij rende veel rond in de eerste helft en dat eiste na rust zijn tol”, schrijft Le Parisien, dat hem een 3,5 geeft. “Neymar miste snelheid en leverde daardoor te veel ballen in bij Real Madrid. Ondanks een goed begin was dit een heel, heel mager optreden.”

COMEBACK REAL MADRID! Karim Benzema doet het weer voor de Madrilenen, via het lichaam van Marquinhos. Met deze stand gaan we verlengen! pic.twitter.com/dUnpOqGE5J — VTBL ? (@vtbl) March 9, 2022

L’Équipe deelt een 4 uit, terwijl So Foot tot een 3 komt. “Neymar in Bernabéu was alsof Harrison Ford weer een leren jack aantrok en een hoed opdeed voor Indiana Jones 5. Het brengt goede herinneringen terug, maar uiteindelijk kom je tot de conclusie dat ze na het derde deel al hadden moeten stoppen”, stelt So Foot. Eurosport beoordeelt Neymar met een 5.

“Hij verloor te veel ballen op het moment dat Real Madrid wakker werd en leidde daarmee het tweede doelpunt in. Tot dan had hij zijn rol vervuld met zijn assist op Mbappé, maar daarna moest hij vooral verdedigend werk doen en verloor hij veel duels. Te veel voor een speler met zijn kwaliteiten”, concludeert Eurosport. Foot Mercato komt met een 5,5 nog wel tot een krappe voldoende. “Na rust verdween hij volledig uit de wedstrijd.”