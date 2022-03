Champions League-uitschakeling dreigt forse consequenties te hebben bij PSG

Mauricio Pochettino moet na de uitschakeling van Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League vrezen voor zijn baan. Le Parisien en L’Équipe voorspellen dat de Argentijnse oefenmeester aan het einde van het seizoen zal moeten vertrekken bij de Franse topclub. Sportief directeur Leonardo neemt het na afloop van de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid echter nog op voor Pochettino.

“We moeten niet alles in de prullenbak gooien”, gaf Leonardo te kennen in gesprek met RMC Sport. “We moeten niet na iedere nederlaag volledig vanaf nul beginnen. Het doel is om de Champions League te winnen en tot de rust lagen we op schema. We moeten kijken hoe we het team kunnen verbeteren en het moraal kunnen behouden om het seizoen in de Ligue 1 op een goede manier af te sluiten. Pochettino is nog steeds onderdeel van dit project en het is nog geen tijd om daarover na te denken.”

Le Parisien en L’Équipe denken echter dat Pochettino verantwoordelijk gehouden gaat worden voor de uitschakeling in de Champions League. De Argentijn is bij PSG nog in het bezit van een tot medio 2023 lopend contract, maar beide doorgaans betrouwbare kranten denken niet dat hij deze verbintenis gaat uitdienen. Niet alleen de uitschakeling in de Champions League ligt daaraan ten grondslag, maar ook het ontbreken van een duidelijke filosofie of speelstijl.

“Waar is zijn charisma? Dit is de grootste wedstrijd van het seizoen, maar waar is hij? Hij zit op zijn reet op de bank”, zo verwoordde Jérôme Rothen de kritiek in de studio van RMC Sport. Pochettino zei zelf na afloop ‘wel te gaan zien wat de toekomst brengt’. De voormalig trainer van Esnpanyol, Southampton en Tottenham Hotspur is sinds januari 2021 de trainer van PSG. Hij verving Thomas Tuchel en won zowel de Coupe de France als de Trophée des Champions, maar moest de landstitel aan Lille OSC laten.

In het huidige seizoen staat met PSG met grote overmacht bovenaan in Frankrijk. Dat is de enige prijs die PSG dit seizoen nog kan winnen, want de strijd om de Trophée des Champions werd verloren van Lille, in het bekertoernooi was de achtste finale het eindstation en de Champions League-droom is ook uiteengespat. Er wordt al langer gesuggereerd dat Pochettino aan het einde van het seizoen gaat vertrekken bij PSG, waar Zinédine Zidane dan nadrukkelijk wordt genoemd als zijn opvolger.

Pochettino wordt op zijn beurt al langer genoemd als kandidaat bij Manchester United, waar hij samen met Ajax-trainer Erik ten Hag bovenaan het verlanglijstje zou staan om na dit seizoen het stokje over te nemen van interim-manager Ralf Rangnick. Overigens is Pochettino niet de enige die moet vrezen voor de consequenties van de Champions League-uitschakeling van PSG. Le Parisien schrijft dat ook de positie van sportief directeur Leonardo ter discussie zal komen te staan.