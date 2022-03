Carlo Ancelotti lokte ‘pupillenfout’ uit bij PSG: ‘De basis van alle hoop'

Donderdag, 10 maart 2022 om 07:29 • Chris Meijer • Laatste update: 08:12

Gianluigi Donnarumma leidde met een fout de gelijkmaker van Karim Benzema in tijdens de wedstrijd tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain. Waar men bij les Parisiens vooral woest is op scheidsrechter Danny Makkelie en videoscheidsrechter Pol van Boekel omdat er niet gefloten werd voor een overtreding op de Italiaanse doelman, spreken de Franse media van een blunder. Carlo Ancelotti onthult na afloop tevens dat het druk zetten op Donnarumma tot het strijdplan van Real Madrid behoorde.

“We hadden het lastig om de bal terug te veroveren. Maar met de hoge druk die we op de training hadden getest, kregen we de gelijkmaker en die veranderde de wedstrijd totaal”, zegt Ancelotti in gesprek met Sky Italia. Na de gelijkmaker liep Real Madrid door de tweede en derde treffer van de avond van Benzema uit naar een 3-1 overwinning, wat voldoende was om de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen. “Het is een speciale avond, want we hebben een moeilijke wedstrijd weten te winnen.”

“De wedstrijd werd alleen maar moeilijker toen Mbappé PSG op voorsprong zette. We speelden niet de eerste helft die we hadden verwacht, we hadden te maken met de nodige moeilijkheden. Maar langzaam maar zeker kregen we PSG beter onder druk”, vervolgt Ancelotti. “Het eerste doelpunt was de sleutel, die veranderde de dynamiek van de wedstrijd en de fans. Daarna hadden we de controle, kregen we PSG onder druk en hielden we balbezit.”

Dat Real Madrid terugkwam in de wedstrijd, wordt vooral Donnarumma kwalijk genomen. De Italiaanse doelman nam in zijn eigen strafschopgebied te veel tijd en werd onder druk gezet door Benzema, waarna hij de bal inleverde bij Vinícíus Júnior. De Braziliaan leverde het leer weer af bij Benzema, die de stand gelijktrok. “Donnarrumma nam de bal mee naar zijn eigen doel, dat is iets wat we bij de pupillen leren om niet te doen”, zegt Júlio César - voormalig doelman van onder meer Internazionale en Benfica - bij Sky Italia. “Bij een terugspeelbal moet je de bal altijd ver van je doel krijgen. Donnarumma riskeerde een eigen doelpunt.”

We hebben weer een wedstrijd! ?? Na geklungel van Donnarumma staat het opeens 1-1 in het Bernabéu ??#ZiggoSport #UCL #RMAPSG pic.twitter.com/ohDmUoCccC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2022

De Franse media delen eensgezind een 2 uit voor optreden van Donnarumma in het Santiago Bernabéu. So Foot wijst op de eerdere uitschakelingen van PSG in de Champions League. “De heilige drie-eenheid is nu gecompleteerd met de blunder van Donnarumma”, stelt het Franse medium. L’Équipe wijst Donnarumma tevens aan als de grote schlemiel bij PSG, terwijl Foot Mercato schrijft dat hij een ‘grappige avond’ beleefde.

“In de beginfase was hij nog heel waardevol, maar zijn blunder hielp PSG volledig uit de wedstrijd”, aldus Foot Mercato. Eurosport spreekt van een ‘kapitale fout’ en noemt dat ‘de basis van alle hoop voor Real Madrid’. “Donnarumma beleefde een rustige avond, tot hij de gekke fout met Benzema voor zijn neus maakte”, schrijft Le Parisien. “De rest van de wedstrijd van de avond was hij waakzaam, maar toch moest hij uiteindelijk drie doelpunten incasseren.”