Ben jij vandaag in Belgrado of Bodo? VZ hoort graag je verhaal!

Donderdag, 10 maart 2022 om 08:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 08:18

Supporters van AZ en Feyenoord, opgelet! De komende maanden wil Voetbalzone de belevenis van de supporters centraal stellen in dit historische Europese seizoen. In de nieuwe rubriek VZ Travel willen we artikelen schrijven op basis van de ervaringen van supporters die hun clubs steunen in het buitenland. Ben jij vandaag aanwezig bij Bodo/Glimt - AZ of Partizan Belgrado - Feyenoord, dan komen we graag met je in contact!

Als het je leuk lijkt om je ervaringen met Voetbalzone te delen, of als je aanvullende vragen hebt, stuur dan een e-mail naar [email protected]