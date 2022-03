Pochettino woest op Makkelie: ‘Het is ongelofelijk dat dit gebeurt in 2022’

Donderdag, 10 maart 2022 om 07:03 • Chris Meijer

Mauricio Pochettino is woedend op Danny Makkelie en Pol van Boekel. De trainer van Paris Saint-Germain is van mening dat er een duidelijke overtreding werd gemaakt op Gianluigi Donnarumma in aanloop naar de gelijkmaker van Karim Benzema in de return van de achtste finale van de Champions League, die uiteindelijk met 3-1 gewonnen werd door Real Madrid. Pochettino zegt voor de camera van Canal+ dat het eerste doelpunt van Real Madrid de wedstrijd veranderde.

“Ik vraag me af wat de VAR aan het doen is, want ik denk dat er een overtreding wordt gemaakt op Donnarumma. Het is een schande. Als je de herhaling ziet, zie je dat het een overtreding is. Daarna veranderde de wedstrijd”, geeft Pochettino te kennen. Na de gelijkmaker liep Real Madrid door de tweede en derde treffer van de avond van Benzema uit naar een 3-1 overwinning, wat voldoende was om de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is onmogelijk om niet over deze grove fout te praten. Dat is moeilijk te accepteren en kan ik niet vergeven. Wat moet ik daarna zeggen? Ik wil niet over ons spel praten”, gaat Pochettino verder. “Het is ongelofelijk dat dit gebeurt in 2022. Ik kan het niet geloven. Alles veranderde in het stadion. Onze spelers werden beïnvloed door de situatie en in het voetbal draait het om emoties. Ja, ik moet toegeven dat we enkele fouten maakten na de gelijkmaker. Maar door emotie verandert het voetbal.”

“Het is moeilijk om een team te managen na zo’n wedstrijd. Dit is het ergste dat ons kon gebeuren. Het is heel moeilijk om dit resultaat te accepteren en de situatie te analyseren. Benzema maakt een overtreding op Donnarumma, vind ik. Dat is moeilijk te verkroppen. We weten allemaal dat PSG al jaren op de Champions League jaagt. De spelers zullen teleurgesteld zijn, maar dit soort dingen gebeuren. Op dit moment moet je de goede dingen herinneren. We kunnen verliezen van Real Madrid, een van de beste clubs ter wereld. Maar niet op deze manier”, besloot Pochettino. Ook Leonardo - sportief directeur van PSG - richtte zijn pijlen na afloop op de Nederlandse arbitrage.

We hebben weer een wedstrijd! ??



Na geklungel van Donnarumma staat het opeens 1-1 in het Bernabéu ??#ZiggoSport #UCL #RMAPSG pic.twitter.com/ohDmUoCccC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2022

“We kunnen veel zaken analyseren, maar we domineerden in de heenwedstrijd en de return. Het is niet eens een excuus, want er was sprake van een overtreding op Donnarumma”, stelt Leonardo. “Die situaties heeft de wedstrijd omgedraaid, dat is lastig te repareren. Het was beslissend. Daardoor zijn we uitgeschakeld, dat is lastig. We moeten kijken wat we fout hebben gedaan. Dit is nog niet de tijd om conclusies te trekken. Tot de rust hadden we het idee dat we superieur waren en de Champions League konden winnen. Daarom moeten we kijken waarom dingen gebeurd zijn.”

PSG hield het niet alleen bij woorden richting de Nederlandse arbitrage, want voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en Leonardo gingen na afloop ‘bonkend en schreeuwend’ op zoek naar de kleedkamer van Makkelie, zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries en vierde man Allard Lindhout. Al-Khelaîfi zou een vlag van de grensrechter hebben gebroken en zelfs een doodsbedreiging hebben geuit richting een medewerker van Real Madrid, die het tafereel filmde.