Arsène Wenger: ‘De complete moderne voetballer, hij heeft werkelijk álles’

Woensdag, 9 maart 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:29

Even leek Karim Benzema opnieuw alle eer te moeten laten aan landgenoot Kylian Mbappé, totdat de aanvalsleider van Real Madrid in de tweede helft de clash met Paris Saint-Germain naar zijn hand zette. Met een hattrick in een tijdbestek van zeventien minuten liet Benzema de tot dan toe superieure Parijzenaren volledig verbouwereerd achter: 3-1 voor Real. "Benzema is voor mij de complete moderne voetballer, hij heeft werkelijk álles", jubelt Arsène Wenger direct na afloop bij beIN Sports.

"Wat ik mooi vind is dat hij een teamspeler is, alles wat hij doet is simpel en eenvoudig", vervolgt Wenger. "Bij alles wat hij doet denk je: dit had ik ook gekund, en dat is een buitengewone kwaliteit in het voetbal." Benzema forceerde na een uur de gelijkmaker door vol door te jagen op Gianluigi Donnarumma, die de bal daardoor in de voeten schoof bij Vinícius Júnior. "Wat echt opmerkelijk is aan de eerste goal: Benzema creëert de hele kans, omdat hij ruikt dat er een kans is bij de keeper. Hij accelereert, en let ook op hoe snel hij dan doorbeweegt om weer aanspeelbaar te zijn voor Vinícius. Het is echt opmerkelijk", vindt Wenger.

We hebben weer een wedstrijd! ?? Na geklungel van Donnarumma staat het opeens 1-1 in het Bernabéu ??#ZiggoSport #UCL #RMAPSG pic.twitter.com/ohDmUoCccC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2022

Rafael van der Vaart is in de studio van Ziggo Sport dolenthousiast over wat Benzema op 34-jarige leeftijd laat zien. "Ik heb hier zoveel respect voor", aldus de oud-middenvelder. "Je moet je voorstellen, ik heb zelfs nog met hem gespeeld, in zijn eerste jaar bij Real (het seizoen 2009/10, red.). Toen ging natuurlijk alles over Cristiano Ronaldo, die tegelijkertijd kwam, en ook een beetje Kaká... maar dat Benzema er dan nu nog steeds speelt, bij Real Madrid, waar altijd kritiek is op een spits als je niet scoort... dat is wel echt een compliment waard. Alleen maar respect."

Thibaut Courtois hield Real Madrid in het eerste uur meermaals op de been met fraaie reddingen en zag vervolgens hoe Benzema een heldenrol opeiste. "Hij heeft iedereen laten zien waarom hij de beste nummer 9 ter wereld is", aldus de Belgische goalie. "Robert Lewandowski scoorde gisteren ook drie keer, maar daar zaten twee penalty's bij. Karim heeft aangetoond waarom hij een hogere plek verdient in de Ballon d’Or-verkiezing. Hij heeft zoveel belangrijke doelpunten gemaakt voor ons. Vandaag was hij aan het rennen, aan het vechten en soms aan het hinken. Zijn laatste doelpunt was fantastisch."

Karim Benzema ?? De geweldenaar maakt er gewoon drie en opeens staan de Koninklijke op doorgaan ?? Wat een fenomenale wedstrijd is dit! ??#ZiggoSport #UCL #RMAPSG pic.twitter.com/jEpqBtOoeS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2022

Benzema werd de eerste Franse voetballer die driemaal een hattrick produceerde in de Champions League en verscheen vol trots voor de camera. "Ik ben er trots op de derde topscorer in de geschiedenis van Real Madrid te zijn", aldus de captain, die met 309 goals alleen Raúl (323) en Cristiano Ronaldo (450) voor zich duldt. "Ik zal niet stoppen, ik wil blijven scoren", kondigt Benzema aan. "Real Madrid leeft nog en we zullen nooit opgeven. We moeten ook de fans bedanken, ze waren vanavond speciaal."

Na het zwakke optreden in Parijs rechtte Real in het eigen Santiago Bernabéu de rug. "We hebben een ander Real Madrid getoond, met een hoog blok en veel druk", aldus Benzema. "Wij hebben doorgedrukt. We hebben vandaag laten zien dat we een groots team zijn - ook al is PSG dat ook - en dat we onze plaats in de kwartfinales verdienen." Toch heeft Benzema ook complimenten voor de Parijzenaren. "Ze hebben spelers van wereldklasse. Het ontbreekt ze aan de afronding, ook in de heenwedstrijd hadden ze meer doelpunten kunnen maken. En Mbappé? Kylian is natuurlijk teleurgesteld, hij wilde schitteren. In de heenwedstrijd speelde hij al geweldig en in de return deed hij hetzelfde, vooral in de eerste helft. Maar daarna wisten we hem goed het zwijgen op te leggen."