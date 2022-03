Nasser Al-Khelaïfi ‘bonkend en schreeuwend’ op zoek naar Danny Makkelie

Woensdag, 9 maart 2022

Paris Saint-Germain is woedend op Danny Makkelie na diens optreden in de wedstrijd tegen Real Madrid (3-1 nederlaag). Volgens Movistar+ beende Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van PSG, na afloop woedend richting de scheidsrechterskleedkamer. Journalist Mónica Marchante schrijft dat Al-Khelaïfi 'bonkend en schreeuwend' op zoek was naar Makkelie.

Volgens Marchante was Al-Khelaïfi al schreeuwend op zoek naar de kleedkamer van de scheidsrechters. Die bleek moeilijker te vinden dan gedacht. De voorzitter zou uiteindelijk zijn terechtgekomen bij de kamer van Carlos Megía Dávila, een gedelegeerde van Real Madrid. "Hij moest weggehaald worden, een beschamend tafereel", meldt Marca. PSG verloor met 3-1, na een eerdere 1-0 overwinning in Parijs.

De woede in Parijs gaat met name over het besluit van de Nederlandse arbitrage om de 1-1 van Real Madrid goed te keuren. Doelman Gianluigi Donnarumma treuzelde onder druk van Karim Benzema met het wegtrappen van de bal. Vinícius Júnior profiteerde van de slappe trap van de PSG-doelman en zette vanaf de achterlijn voor op Benzema, die simpel intikte: 1-1. Volgens het PSG-kamp beging Benzema een overtreding op Donnarumma.

"Het is een duidelijke overtreding van Benzema op Donnarumma", zegt sportief directeur Leonardo van PSG. "Dat is duidelijk, het is een fout van de arbitrage. Maar we moeten geen excuses zoeken. We moeten oplossingen zoeken." Trainer Mauricio Pochettino vindt het 'ongelooflijk' dat videoscheidsrechter Pol van Boekel niet ingreep. "Het is voor mij een heel duidelijke overtreding. Dat blijkt uit ieder camerastandpunt. Ik snap niet waarom de VAR niet is toegepast."