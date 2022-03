Van der Vaart voorspelt ontslag Pochettino en noemt ideale opvolger alvast

Woensdag, 9 maart 2022 om 23:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:13

Rafael van der Vaart voorspelt het ontslag van Mauricio Pochettino als trainer van Paris Saint-Germain. De uitschakeling tegen Real Madrid in de Champions League gaat de oefenmeester fataal worden, denkt de analist van Ziggo Sport. Van der Vaart ziet in de clubloze Zinédine Zidane een geschikte opvolger van Pochettino.

Pochettino is er niet in geslaagd zijn ploeg tot een eenheid te smeden, vindt Van der Vaart. “We hebben al vaker gezegd dat het echt geen team is. Nul komma nul. Het is als een kaartenhuis in elkaar gevallen”, concludeert hij. “Hoeveel geld geven ze wel niet uit? En ze liggen er wéér uit." De conclusie voor Pochettino is volgens Van der Vaart helder. "Dit is gewoon zijn laatste wedstrijd geweest. Je staat voor, er is niks aan de hand, maar je gaat er wéér uit. Zo zien zij dat. Die mensen met geld denken: dan gooien we hem eruit en halen we een nieuwe. De uitschakeling is eigenlijk een schande."

Van der Vaart vindt Pochettino een 'heel goede trainer', maar hij betwijfelt of het een goede match is met PSG. "Ik denk dat Zidane wel een geschikte opvolger is. Ik zeg niet dat Zidane een geweldige trainer is, maar met zijn uitstraling zorgt hij ervoor dat gasten naar hem luisteren en voor hem door het vuur willen gaan. Voor zulke ploegen is dat het allerbelangrijkste: er moet gewoon een leuke vent staan die de boel managet. Zidane heeft Benzema bijvoorbeeld altijd het vertrouwen gegeven bij Real Madrid. Hij noemde hem toen de beste spits die er is. Dan gaat een speler voor je door het vuur. Dat heeft Zidane bij Real heel goed gedaan."

Pochettino is sinds januari 2021 de trainer van PSG. Hij verving Thomas Tuchel en won zowel de Coupe de France als de Trophée des Champions, maar moest de landstitel aan Lille OSC laten. In het huidige seizoen staat met PSG met grote overmacht bovenaan in Frankrijk. Dat is de enige prijs die PSG dit seizoen nog kan winnen, want de strijd om de Trophée des Champions werd verloren van Lille, in het bekertoernooi was de achtste finale het eindstation en de Champions League-droom is ook uiteengespat. Zidane was zowel tussen 2016 en 2018 als tussen 2019 en 2021 de trainer van Real. Hij won onder meer driemaal de Champions League.

Vorige week werd sportief directeur Leonardo nog gevraagd naar de trainerssituatie bij PSG. "Pochettino beschikt nog over een contract voor een jaar (tot juni 2023, red.). We hebben er eerlijk gezegd nooit aan gedacht om van trainer te veranderen", zei hij tegenover L'Équipe. "We hebben nooit contact opgenomen met Zinedine Zidane of wie dan ook." Na de nederlaag tegen Real Madrid lijkt hij niet van standpunt veranderd. "We moeten bij elkaar blijven. Pochettino maakt dit seizoen deel uit van ons project. Het is niet de tijd om daarover na te denken", zegt hij tegen RMC Sport. "We moeten niet alles in de prullenbak gooien. Je moet niet vanaf nul beginnen na iedere nederlaag."