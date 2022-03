Comeback Real Madrid: driemaal dodelijke Benzema overtreft super-Mbappé

Woensdag, 9 maart 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Real Madrid is er op een bloedstollende avond in het Santiago Bernabéu in geslaagd om af te rekenen met Paris Saint-Germain. De Koninklijke begon al met een 1-0 achterstand uit het heenduel en kwam ook nu in de problemen door Kylian Mbappé, die PSG op een comfortabele 0-1 ruststand bracht. Vrijwel uit het niets sloeg Real Madrid na rust terug: Karim Benzema maakte er drie achter elkaar en schoot de Spanjaarden zo naar de laatste acht in de Champions League: 3-1.

Danny Makkelie betrad het veld woensdagavond als arbiter met Kylian Mbappé in zijn kielzog. De ster van PSG was na een schrikmoment op de training een twijfelgeval, maar verscheen gewoon aan de aftrap. Daardoor kon Pochettino zijn sterkst mogelijke formatie opstellen, waarbij de coach opnieuw de voorkeur gaf aan Leandro Paredes boven Idrissa Gana Gueye. Bij Real moest Ancelotti de geschorste Ferland Mendy en Casemiro noodgedwongen vervangen: Nacho en Federico Valverde kwamen in de ploeg bij Real.

Real stormde in de openingsfase op het doel van PSG af, maar werd geen moment gevaarlijk. Binnen het eerste kwartier brak Mbappé aan de overzijde twee keer door over de linkerzijde van het strafschopgebied, vooral de laatste keer in uitstekende schietpositie. Tweemaal redde Thibaut Courtois, die even later ook vrij eenvoudig ingreep bij een schot van Neymar. Aan de overzijde vuurde Karim Benzema uit het niets een bal richting verre kruising; Gianluigi Donnarumma voorkwam met zijn uiterste vingertoppen een schitterend doelpunt.

Toch was het vooral PSG dat zich liet zien. Na een half uur spelen eindigde een heerlijke aanval - vanaf eigen achterlijn opgebouwd - met een gevaarlijke stift van Lionel Messi, die bij de tweede paal niemand kon bereiken. Het verschil werd in de eerste helft gemaakt door Mbappé, die eerst nog een rake knal in de korte hoek zag afgekeurd worden vanwege buitenspel van aangever Nuno Mendes. Kort daarna werd Mbappé in de diepte gelanceerd door een perfecte pass van Neymar, waarna eerstgenoemde oog in oog met laatste verdediger David Alaba besloot om van vijftien meter dodelijk de korte hoek te zoeken: 0-1.

Mbappé legde Courtois kort na rust met een onwaarschijnlijke lichaamsbeweging wederom in de luren, maar zijn nieuwe doelpunt vond terecht geen doorgang vanwege buitenspel. Uit het niets gaf Donnarumma na een uur de gelijkmaker weg, door onder druk van Benzema te treuzelen met het wegtrappen van de bal. Vinícius Júnior profiteerde van de slappe trap van de PSG-doelman en zette vanaf de achterlijn voor op Benzema, die simpel intikte: 1-1. De Fransman had direct daarna de volgende treffer op het hoofd, maar mikte rakelings naast. Real bleef drukken en Vinícius ontving de bal uit de kluts gelukkig voor de voeten diep in het strafschopgebied. Een enorme kans voor de Braziliaan, die uit de stuit over schoot.

PSG toonde meer en meer kwetsbaarheden, waarvan Benzema dubbel en dwars wist te profiteren. De captain werd eerst bediend door een doorsteekpassje van Luka Modric en schoot via de glijdende Marquinhos raak: 2-1. Het werd nog erger voor de verdediger van PSG, die de bal drie minuten later bij het wegwerken onfortuinlijk in de voeten schoof bij Benzema. De Fransman maakte zijn avond compleet door met buitenkant voet genadeloos raak te schieten: 3-1.