Keeperswissel is meest opvallende moment bij weerzien Man City en Sporting

Woensdag, 9 maart 2022 om 22:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:11

Manchester City heeft zich woensdagavond gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Champions League. De koploper van de Premier League was na de 0-5 overwinning op Sporting Portugal van drie weken geleden al nagenoeg zeker en remiseerde woensdag met 0-0 in de return. Qua balbezit had Manchester City een overwicht, maar grote kansen waren spaarzaam. Zeventien minuten voor tijd deed zich een opmerkelijk moment voor: Guardiola verving keeper Ederson voor de 36-jarige Scott Carson, die zijn tweede Champions League-wedstrijd speelde.

Manchester City kampte met de nodige personele problemen, met name in de defensie. De ploeg van Josep Guardiola moest het zondag tegen Manchester United (4-1 zege) al stellen zonder Nathan Aké, Rúben Días, Zack Steffen en Cole Palmer. De lijst afwezigen werd voor de return tegen Sporting uitgebreid met de namen van João Cancelo (ziek) en Kyle Walker (geschorst). Bijgevolg had de negentienjarige CJ Egan-Riley, die slechts één EFL Cup-wedstrijd als ervaring had bij het eerste elftal, een basisplaats als rechtsback.

Drie weken geleden leidde Manchester City bij rust met 0-4, maar ditmaal was het krachtverschil minder groot. De eerste helft ging vrij geruisloos voorbij. Aan beide kanten waren er halve kansen om de score te openen, maar het was niet opvallend dat de ruststand 0-0 was. Sporting verdedigende compact en viel sporadisch aan; Manchester City had moeite met het creëren van kansen. De beste mogelijkheid was zes minuten voor de rust voor Raheem Sterling, die werd gelanceerd door Phil Foden en een stift probeerde. Doelman Antonio Adán bleef overeind staan en pareerde de inzet.

Kort na de pauze dacht Manchester City de ban te breken. Een crosspass van Oleksandr Zinchenko bereikte Riyad Mahrez, die de bal met wat geluk bij zich hield in het strafschopgebied. Hij stelde Gabriel Jesus in staat om te scoren vanuit een lastige hoek, maar vanwege buitenspel werd de treffer afgekeurd. Even daarna stuitte Gabriel Jesus bij een andere kans op Adán. Zeventien minuten voor tijd kwam Scott Carson binnen de lijnen. De keeper maakte na zeventien jaar zijn rentree in de Champions League: hij kwam in april 2005 voor Liverpool tegen Juventus voor het laatst in actie in het miljardenbal. Carson moest nog in actie komen omdat Sporting brutaler werd in de slotfase. Hij belette Paulinho het scoren in een één-op-één-situatie. In de blessuretijd kopte John Stones aan de overzijde net over het doel.