Rick Karsdorp rekent niet meer op Oranje: ‘Ik kijk niet meer naar de lijst’

Woensdag, 9 maart 2022 om 21:05 • Dominic Mostert

Rick Karsdorp rekent niet op een terugkeer in het Nederlands elftal. De rechtsback van AS Roma is momenteel in Nederland voor de Conference League-wedstrijd tegen Vitesse en wordt door ESPN gevraagd naar de nationale ploeg. Karsdorp heeft Oranje uit zijn hoofd gezet, vertelt hij. Hoewel hij een vaste basisspeler is bij Roma, speelde hij vier jaar geleden zijn laatste interland.

Karsdorp deed in oktober 2016 mee in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (4-1 zege) en Frankrijk (0-1 nederlaag). In maart 2017 speelde hij bovendien tegen Bulgarije (2-0 nederlaag). Daarna werd hij jarenlang niet opgeroepen. In de aanloop naar het EK van afgelopen zomer behoorde Karsdorp tot de voorselectie, maar viel hij uiteindelijk af. Denzel Dumfries lijkt de eerste keus als rechtsback bij Oranje. Louis van Gaal nam vorige week ook Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen op in zijn voorselectie voor de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland van deze maand. Jurriën Timber is eveneens inzetbaar op die plek.

Het is dan ook onnodig om het onderwerp Oranje te bespreken, vindt Karsdorp. "Ik heb het uit mijn hoofd gezet. Als je vorig seizoen 40 tot 45 wedstrijden hebt gespeeld en dat dit jaar weer gaat aantikken en eigenlijk nooit wat van de KNVB hebt gehoord... Vorig jaar voor het EK zat ik in de voorselectie, maar daarna heb ik niks meer gehoord. Dan moet je eerlijk zijn. Op een gegeven moment komen er ook nieuwe spelers. Dan hoeft het ook niet. Ik heb het heel makkelijk geaccepteerd en kijk eerlijk gezegd niet meer naar de lijst. Het is niet dat ik er onverschillig over ben. Ik krijg vanzelf wel een appje van mijn vader of van vrienden: heb je de lijst gezien? Dan kijk ik wel even, maar ik zit niet op een e-mail te wachten, absoluut niet.”