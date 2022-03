Videoscheidsrechter redt Bosz driemaal en bezorgt Nederland goed nieuws

Olympique Lyon heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet richting de kwartfinale van de Europa League. Op bezoek bij FC Porto won de ploeg van trainer Peter Bosz met 0-1. De return vindt volgende week donderdag plaats in Lyon. De videoscheidsrechter speelde een cruciale rol, door een treffer van Lyon goed te keuren, een strafschop voor Porto in te trekken én de gelijkmaker van Porto in minuut 95 af te keuren. Uitschakeling van Porto zou goed nieuws betekenen voor Nederland, dat op de coëfficiëntenranglijst met Portugal is verwikkeld in een strijd om de zesde plek.

FC Porto - Olympique Lyon 0-1

Porto verdedigde weliswaar een ongeslagen reeks van achttien opeenvolgende wedstrijden, maar maakte geen grootse indruk in de eerste helft. De beste mogelijkheden waren voor de bezoekers uit Lyon: in de elfde minuut werd een gevaarlijke kopbal van Ousmane Dembélé gekeerd door Diogo Costa; zeven minuten voor de pauze ontstond een opmerkelijk moment na een voorzet van Romain Faivre vanaf de linkerflank. Zowel Dembélé als Karl Toko Ekambi wilde van dichtbij afronden. Uiteindelijk kreeg Toko Ekambi de bal voor de voeten, maar hij schoot van dichtbij in het zijnet.Porto liet zich overigens niet onbetuigd in de eerste helft. Een subtiel lobje van Vitinha werd door Anthony Lopes over de lat getikt, waarna een uithaal van Pepe eveneens een prooi was voor de keeper.

In de tweede helft kreeg Lyon waar het op hoopte. Toko Ekambi bediende Dembélé, die op behendige wijze Lucas Paquetá vond. De Braziliaan werkte af in de linkerbenedenhoek. Aanvankelijk werd de treffer afgekeurd wegens vermeend buitenspel van Dembélé, maar daar bleek geen sprake van. De VAR was Lyon opnieuw gunstig gezind toen Paquetá de bal via de eigen knie tegen de arm kreeg in het zestienmetergebied. Arbiter José María Sánchez floot voor een penalty, maar bekeek op advies van de VAR naar de beelden en trok zijn beslissing in. In minuut 95 was de VAR opnieuw van grote waarde voor Porto. Chancel Mbemba dacht gelijk te maken, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Lyon heeft zodoende goede papieren met het oog op de return van volgende week.

Real Betis - Eintracht Frankfurt 1-2

Het eerste half uur in het Benito Villamarín stond bol van spektakel, meer dan de zestig minuten daarna konden bieden. In de veertiende minuut opende Filip Kostic op fenomenale wijze de score, door de bal vanaf de linkerflank over Claudio Bravo heen te stiften. Het is overigens goed mogelijk dat de oud-vleugelspeler van FC Groningen eigenlijk een voorzet in gedachten had. Nabil Fekir bracht Betis terug in de wedstrijd door van rechts naar binnen te trekken en met zijn linker de verre hoek te treffen: 1-1. De Spanjaarden hielpen Frankfurt twee minuten later in het zadel door de bal in de opbouw te verspelen, waardoor Daichi Kamada een simpele intikker kreeg: 1-2. Vlak na rust kregen de Duitsers een penalty vanwege een ongelukkige handsbal van Aitor Ruibal, maar Rafael Borré verprutste de buitenkans van elf meter. Sam Lammers viel in de slotfase in bij Frankfurt en kwam na een fraaie aanname nog dichtbij, maar zijn schot miste richting.