José Mourinho haalt zijn gram: ‘Jammer dat Ajax alleen maar kon zeuren’

Woensdag, 9 maart 2022 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:36

José Mourinho blikt voorafgaand aan zijn treffen met Conference League-treffen van AS Roma met Vitesse terug op een confrontatie met een andere Nederlandse club. In mei 2017 was het Manchester United van Mourinho in de Europa League-finale veel te sterk voor Ajax (0-2). De Portugese coach haalt vijf jaar later uit naar de manier waarop door de Amsterdammers 'gezeurd' werd over het verlies.

Het Ajax van Peter Bosz reisde in 2017 vol vertrouwen naar Stockholm voor de finale van de Europa League, maar kwam van een koude kermis thuis: Ajax wist zich totaal geen raad met het vele balbezit en vond geen openingen in het sterk gegroepeerde Manchester United van Mourinho. Paul Pogba zette de Engelsen vroeg op voorsprong en vlak na rust besliste Henrikh Mkhitaryan de wedstrijd: 0-2.

José Mourinho onder de indruk ???? "Ajax is een goed voorbeeld van waarom zoveel mensen van voetbal houden" pic.twitter.com/ZscLPfOsWN — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2022

"Ik houd van goed voetbal en Ajax is een geweldig voorbeeld van waarom zoveel mensen van voetbal houden, omdat ze al meer dan vijftig jaar fantastisch voetbal spelen", begint Mourinho positief tegenover ESPN. "Maar bij die finale vond ik het niet leuk hoe ze spraken vóór de wedstrijd, en de manier waarop ze zeurden ná de wedstrijd. In die finale stond het na tien minuten nog 0-0, maar ik wist toen al dat het klaar was. Soms moet je pragmatisch zijn, vooral in finales, zoals toen bij Manchester United", zo legt hij zijn verdedigende tactiek van destijds uit. Donderdag is hij met AS Roma, zijn huidige elftal, op bezoek in GelreDome voor de achtste finale van de Conference League tegen Vitesse.

Mourinho maakt verder niet duidelijk wie er in zijn ogen 'zeurden'. Davy Klaassen, in de finale basisspeler bij Ajax, zei na afloop bijvoorbeeld: "Zij wachten af en schieten elke bal naar voren en maken twee mazzeltjes, dat is het verschil vandaag. Daarna ging United steeds verder achteruit. We probeerden wel erdoorheen te spelen, maar de tegenstander wist precies wat we gingen doen. Als je dan geen topdag hebt wordt het moeilijk.''

Het was de laatste wedstrijd van Bosz bij Ajax, zo zou later blijken. De huidige coach van Olympique Lyon zocht de oorzaak van die nederlaag na afloop toch vooral bij zijn eigen ploeg. "Je speelt een finale om te winnen", zei Bosz vijf jaar geleden. "Maar om finales te kunnen winnen, moet je eerst finales spelen. We zijn ver gekomen met een jonge ploeg, maar vanavond heb ik niet het Ajax gezien dat ik gewend ben. Je moet tegen zo'n ploeg niet achter komen en dat gebeurde al snel. Onze middenvelders werden kort gedekt, ze lieten Davinson Sánchez steeds indribbelen. En zelf spelen ze alles lang op Marouane Fellaini. Er waren amper kansen, aan beide kanten."