Succescoach legt uit: ‘Het is als seks: soms in de keuken, soms de badkamer’

Woensdag, 9 maart 2022 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

Abel Ferreira legt zijn verdedigende tactiek met Palmeiras op een opmerkelijke manier uit. De succescoach, die de Braziliaanse topclub naar twee zeges op rij leidde in de Copa Libertadores, beschouwt het opbouwen van zijn defensie als het bedrijven van de liefde. "Het is net vrijen", zegt Ferreira in zijn nieuwe boek Cabeça Fria, Coração Quente (vertaald: koel hoofd, warm hart).

Ferreira, een Portugese oud-verdediger die in eigen land Sporting Braga coachte, trok in 2020 naar Brazilië om Palmeiras te gaan trainen. De oefenmeester ontpopte zich snel tot een van de populairste coaches van het land: hij won dus twee keer het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League en leidde o Verdão in 2020 ook naar de Copa do Brasil. In zijn boek legt Ferreira uit aan welke tactiek hij zijn successen te danken heeft.

De Portugees laat zijn team met drie centrumverdedigers spelen. "Een dergelijke defensie organiseren is te vergelijken met seks", zegt Ferreira. "Soms in de keuken, soms in de woonkamer, soms in de slaapkamer, soms in de badkamer... maar altijd met hetzelfde doel." Hij bedoelt daarmee dat de 'poppetjes' kunnen veranderen, maar de bezetting nooit. "Soms zakt een middenvelder terug tussen de twee centrumverdedigers, soms gaat hij er links of rechts naast staan. Alleen de spelers veranderen, omdat het idee altijd hetzelfde is."

Ferreira is ervan overtuigd dat opbouwen met drie achterhoedespelers het best werkt, een theorie die overigens ook aangehangen wordt door Oranje-bondscoach Louis van Gaal. "Opbouwen met drie staat garant voor een vloeiender verloop van het spel en geeft daarnaast veiligheid op het moment dat de bal verloren wordt", aldus Ferreira.

Louis van Gaal

Als vermeld is ook Van Gaal fan van spelen met drie centrumverdedigers, zei de bondscoach vorig jaar tijdens het EK. "Ik denk zelfs dat 1-5-3-2 het beste systeem is", aldus Van Gaal in De Volkskrant. "Je kunt ermee aanvallen. Je kunt ermee verdedigen. Je kunt de tegenstander overal onder druk zetten en je neemt, als je het goed speelt, minder risico dat de tegenstander op de counter doorbreekt, want je hebt drie verdedigers in het centrum."