Onaangename verrassing Mourinho: ‘Ik kom al 20 jaar in Nederland, maar dit...’

Woensdag, 9 maart 2022 om 18:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:53

José Mourinho is geschrokken van de staat van het veld van Vitesse. De trainer van AS Roma spreekt woensdag op de persconferentie voorafgaand aan het Conference League-duel zijn verbazing uit over de grasmat in GelreDome. Donderdagavond treffen Vitesse en Roma elkaar in de eerste onderlinge achtstefinalewedstrijd.

"Ik heb naar het veld gekeken", wordt Mourinho geciteerd door De Telegraaf. "Ik ben twintig jaar in Nederland gekomen en heb altijd op een goed veld gespeeld. Maar de toestand van dit veld is verschrikkelijk. Ongelooflijk wat er op is gebeurd." Mourinho laat verder weten over een complete spelersgroep te beschikken, afgezien van Leonardo Spinazzola, die tijdens het EK in de zomer zijn achillespees scheurde en nog altijd niet inzetbaar is.

"Ik ben ervan geschrokken", zegt Mourinho verder over het veld. Hij verwacht mede door de staat van het grasveld geen spektakelstuk. "Het Nederlands voetbal is mooi. Ik werkte met Louis van Gaal. Jullie voetbal is aantrekkelijk, maar op dit veld is entertainment niet mogelijk."

Vrijdagavond werd tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta Rotterdam vuurwerk op het veld gegooid. Zo ontplofte een vuurwerkbom net naast het doel, waardoor schade ontstond aan de grasmat. De wedstrijd werd gestaakt nadat een toeschouwer het veld betrad en Sparta-keeper Maduka Okoye opzocht; de resterende zes minuten blessuretijd worden in een later stadium afgewerkt, zo maakte de KNVB dinsdag bekend.

Het grasveld van Vitesse wordt door aanvoerders in de Eredivisie ook niet altijd gewaardeerd. Na iedere speelronde sturen de aanvoerders van de uitspelende clubs een bericht aan VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko met daarin een beoordeling van het grasveld. De waarderingen kunnen uiteenlopen van 1 tot 5. Halverwege het seizoen stond Vitesse op de twaalfde plek met een gemiddelde score van 3,14. Slechts drie clubs met een natuurgrasveld scoorden lager.