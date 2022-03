Mbappé neemt in Santiago Bernabéu ‘gewoon’ plaats in superaanval PSG

Woensdag, 9 maart 2022 om 18:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:19

De opstellingen van Paris Saint-Germain en Real Madrid voor de return in de achtste finale van de Champions League zijn bekend. Kylian Mbappé blijkt fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen namens de bezoekers. De aanvaller moest maandag de training geblesseerd verlaten nadat Idrissa Gueye hard op zijn voet stond. Georginio Wijnaldum zit op de bank bij PSG. Real Madrid moet tijdens de return, die om 21.00 uur begint in het Santiago Bernabéu, een 1-0 nederlaag van drie weken geleden proberen goed te maken.

Mauricio Pochettino heeft ervoor gekozen om Mbappé in de basis te posteren. PSG liet maandagavond al weten dat uit de eerste medische tests was gebleken dat Mbappé niets gebroken had en ‘gewoon’ deel uitmaakt van de selectie. Sergio Ramos en Layvin Kurzawa zijn er vanwege blessureleed niet bij. Onder de lat krijgt Gianluigi Donnarumma de voorkeur boven Keylor Navas. De twee keepers wisselen elkaar dit seizoen voortdurend af.

Real Madrid moet het tijdens de return in de achtste finale van de Champions League stellen zonder Ferland Mendy en Casemiro. Beide spelers liepen tijdens de heenwedstrijd in Parijs tegen een gele kaart aan en zijn daardoor geschorst. Bij de Madrilenen stond er vooral een vraagteken achter de naam van Toni Kroos. De Duitse middenvelder miste de wedstrijd tegen Real Sociedad vanwege een hamstringblessure, maar is fit genoeg bevonden om tegen PSG in de basis te beginnen.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Nacho; Valverde, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Verratti, Paredes; Messi, Mbappé, Neymar.