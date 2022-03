Rafael van der Vaart schiet oude club te hulp en wordt interim-trainer

Woensdag, 9 maart 2022 om 18:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:11

Rafael van der Vaart gaat aan de slag als interim-trainer bij Esbjerg. De 109-voudig international is door de Deense tweededivisionist tijdelijk aangesteld met assistent-trainer Michael Kryger als opvolger van de woensdag ontslagen Roland Vrabec.

Vanwege mindere resultaten - Esbjerg verloor vier van zijn laatste vijf competitieduels - heeft de Deense club besloten om hoofdtrainer Vrabec op straat te zetten. Esbjerg gaat op zoek naar een coach en meldt dat Van der Vaart en Kryger voorlopig de honneurs zullen waarnemen. “We hebben er alle vertrouwen in dat Michael Kryger en de rest van de trainersstaf ons goed door de komende periode kunnen loodsen”, schrijft Esbjerg in een statement op de clubwebsite.

De kans bestaat dat de vijftienjarige Damian Van der Vaart in de komende weken onder zijn vader zijn officiële debuut voor Esbjerg zal maken. Vorige maand kwam de jonge middenvelder in het oefenduel met Aarhus Fremad een kwartier voor het einde als invaller binnen de lijnen. Esbjerg verloor het oefenduel met het een niveau lager uitkomende Aarhus Fremad overigens met maar liefst 0-4, waardoor er op de clubsite gesproken werd over een ‘zwarte avond’.

Van der Vaart trok in de zomer van 2020 in bij zijn vader om zich bij de jeugdopleiding van Esbjerg te voegen. Tot die tijd speelde hij voor Victoria Hamburg, maar met de overstap naar Denemarken trad hij in de voetsporen van zijn vader. Van der Vaart senior sloot zijn carrière af bij Esbjerg, waar hij zich vestigde vanwege de handbalcarrière van zijn vriendin Estavana Polman. Zijn zoon maakte klaarblijkelijk indruk in zijn eerste jaar bij de club, want in mei van het vorige jaar zette hij op zijn vijftiende verjaardag zijn handtekening onder zijn eerste profcontract.