Madueke baalt van keuzes Schmidt: ‘Het is af en toe wel frustrerend’

Woensdag, 9 maart 2022 om 17:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:39

Noni Madueke baalt ervan dat hij bij PSV vaak gewisseld wordt door zijn trainer Roger Schmidt. De enige volledige wedstrijd die de negentienjarige aanvaller dit seizoen speelde, was in de Champions League-voorrondes tegen FC Midtjylland. Madueke maakte begin februari tijdens het TOTO KNVB Beker-duel met NAC Breda (4-0 winst) na slepende spierblessures zijn rentree bij de Eindhovenaren en stond sindsdien telkens in de basis.

Madueke werd dit seizoen al meerdere keren teruggeworpen door verschillende spierblessures. De Engelse jeugdinternational is momenteel fit. Toch laat trainer Schmidt hem zelden negentig minuten spelen. “We hebben veel spelers en ik ben niet de enige die het verdient om te spelen”, geeft Madueke aan in gesprek met Veronica. “De coach wisselt en veel spelers zitten in hetzelfde schuitje. Dat is wat er gebeurt als je een goed team hebt. Ik denk er niet echt aan.”

Mocht het nodig zijn, dan kan Madueke naar eigen zeggen de Conference League-wedstrijd van aanstaande donderdag tegen FC Kopenhagen volmaken. “Ik ben zeker fit genoeg om negentig minuten te spelen”, zegt de aanvaller van PSV. “Het is de beslissing van de coach, daar heb ik niet veel invloed op. Het is af en toe wel frustrerend. Je wil op het veld staan om te spelen en als aanvaller ook om te scoren. Maar elke speler maakt hetzelfde mee, het hoort bij voetbal.”