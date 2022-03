Xavi laat zich opnieuw cryptisch uit over mogelijke komst van Haaland

Woensdag, 9 maart 2022 om 16:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:15

Xavi heeft de geruchten over de mogelijke komst van Erling Braut Haaland aangewakkerd. De trainer van Barcelona wordt tijdens de persconferentie voor het Europa League-duel met Galatasaray opnieuw gevraagd naar de Noorse doelpuntenmachine van Borussia Dortmund en reageert vervolgens cryptisch. “Ik heb geen enkele speler gezien die 'nee' zei tegen Barcelona”, aldus Xavi.

L'Esportiu de Catalunya schreef dinsdag dat Xavi en sportief adviseur van Barcelona Jordi Cruijff in het geheim hadden afgesproken met Haaland, die in München revalideert van een dijbeenkwetsuur. Xavi sprak de berichtgeving daags voor het LaLiga-duel met Elche (1-2 winst) van afgelopen zaterdag voor noch tegen. “Ik kan geen details geven”, vertelde hij de aanwezige pers. "Alles wat ik kan zeggen is dat we werken voor zowel het heden als de toekomst van de club.”

Daags voor de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League tegen Galatasaray is de trainer van Barça even cryptisch over Haaland terwijl hij een kans voorbij laat gaan om de voortdurende speculaties de kop in te drukken. “Ik heb geen enkele speler gezien die 'nee' heeft gezegd tegen Barcelona”, zegt Xavi tijdens een persconferentie. “Als je met elke speler kunt praten, vertel je hem wat we hier hebben, hoe onze manier van spelen en van trainen is... we laten hem weten dat dit de beste club is, de stad is geweldig.”

Haaland beleefde in 2019 zijn doorbraak op het Europese podium met Red Bull Salzburg. Het leverde hem een jaar later een transfer voor twintig miljoen euro op naar Borussia Dortmund. Sindsdien is de reputatie van de Noorse spits alleen maar gestegen: hij maakte 80 doelpunten in 79 wedstrijden voor BVB, en Barca is een van de vele topclubs die naar verluidt staan te trappelen om hem in de zomer te contracteren.

Dortmund heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken om de 21-jarige doelpuntenmachine na afloop van het seizoen te behouden, aangezien zijn huidige contract pas in 2024 afloopt.

Haaland gaf echter toe dat hij zich niet volledig op het voetbal heeft kunnen concentreren vanwege de ‘druk’ die de Duitse club op hem heeft gelegd om een beslissing over zijn toekomst te nemen.

Haaland vertelde er in januari op de Noorse tv openhartig over. “In de afgelopen zes maanden heb ik ervoor gekozen om niets te zeggen, uit respect voor Dortmund en voor alle supporters. Ik heb iedereen in de wereld laten praten en ik wil me alleen maar concentreren op voetbal, maar ik merk dat de club me pusht om dingen op gang te brengen. Ik wil eigenlijk alleen maar voetballen, maar ze dwingen me om dingen te beslissen. Ze zetten me onder druk, waardoor ik waarschijnlijk binnenkort wel iets op gang móét brengen.”