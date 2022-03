Oekraïense voetbalbond wil recordinternational al zijn interlands afnemen

Woensdag, 9 maart 2022 om 14:11 • Jordi Tomasowa

De Oekraïense voetbalbond onderneemt stappen om Anatoliy Tymoshchuk te straffen voor het zwijgen over de Russische invasie en zijn beslissing om voor Zenit St. Petersburg te blijven werken. Tymoshchuk is met 144 optredens recordinternational van Oekraïne en was vier jaar lang aanvoerder van de nationale ploeg voordat hij in 2016 zijn voetbalcarrière beëindigde.

De 42-jarige Tymoshchuk is momenteel assistent-trainer bij Zenit. Hij heeft heeft de afgelopen week zware kritiek te verduren gekregen voor zijn beslissing om zich niet uit te spreken tegen de Russische inval in Oekraïne, terwijl hij ook zijn werkzaamheden bij Zenit vervolgde, ondanks het conflict in zijn vaderland. Atalanta-middenvelder Ruslan Malinovskyi viel Tymoshchuk onlangs af vanwege diens stilzwijgen. “Hij is voor honderd procent geen legende meer van het Oekraïense voetbal", schreef Malinovskyi op Twitter.

De Oekraïense voetbalbond concludeert nu dat Tymoshchuk de gedragscode en Fair Play-regelgeving heeft geschonden en ‘het imago van het Oekraïense voetbal heeft geschaad’. De bond eist dat Tymoshchuk zijn UEFA Pro-coachlicentie, die hij in Oekraïne heeft verkregen, kwijtraakt. Het bestuurslichaam heeft ook gevraagd dat de voormalig profvoetballer alle titels die hij in Oekraïne won, waaronder drie titels met Shakhtar Donetsk, drie Oekraïense bekers en de Oekraïense Super Cup, hem worden ontnomen. Tot slot wil de voetbalbond ook Tymoshchuk zijn 144 interlands ontnemen.

“Sinds het begin van de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne heeft Anatoliy Tymoschuk, de voormalige aanvoerder van het Oekraïense nationale elftal, niet alleen geweigerd een publieke verklaring hierover af te leggen, maar ook zijn werkzaamheden bij Zenit Sint-Petersburg niet beëindigd”, zo valt in een statement van de voetbalbond te lezen. “In een tijd waarin zijn voormalige club, Bayern München, verklaringen publiceert en Oekraïne steunt, blijft Tymoschuk zwijgen en werken voor Zenit.”