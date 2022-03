‘Real Madrid en Atlético willen Braziliaans talent bevrijden uit Oekraïne’

Real Madrid en Atlético Madrid willen profiteren van het feit dat de FIFA spelers uit de Russische en Oekraïense competitie vanwege de oorlogssituatie een tijdelijke uitweg gunt. Contracten kunnen tot het eind van het seizoen opgeschort worden, waardoor spelers indien gewenst tot het eind van het seizoen bij een andere club kunnen spelen. In dat kader concretiseren beide Spaanse grootmachten volgens AS hun interesse in Vinicius Augusto Tobías da Silva, de Braziliaanse rechtsback die in januari neerstreek bij Shakhtar Donetsk.

Atlético denkt volgens bovengenoemde Spaanse krant aan een huurdeal tot het einde van het seizoen voor Vinicius Tobías, die dus niets hoeft te kosten en bij Shakhtar vastligt tot de zomer van 2026. Trainer Diego Simeone wil de rechtsbackpositie sowieso snel versterken, daar Kieran Trippier naar Newcastle United is vertrokken en Sime Vrsaljko herstellende is van een spierblessure. Centrale middenvelder Marcos Llorente speelt hierdoor noodgedwongen als rechtsback, maar hij heeft al bij Simeone aangegeven niet gelukkig te zijn met die beslissing.

Vinicius Tobías wordt volgens de berichtgeving van AS al enkele seizoenen op de voet gevolgd door scouts van Real. Ook Manchester United en Manchester City wilden hem binnenhalen, maar Internacional besloot eerder dit seizoen om de pas achttienjarige verdediger aan Shakhtar te verkopen voor zes miljoen euro. Carlo Ancelotti beschikt met Dani Carvajal eigenlijk maar over een echte rechtsback. Lucas Vázquez kan op die positie ook uit de voeten, maar hij is toch een meer aanvallend ingestelde speler.

Op het moment dat de FIFA met de mededeling kwam over het tijdelijk openstellen van de transfermarkt in Rusland en Oekraïne, zijn Atlético en Real gelijk in actie gekomen. Net als de stadsgenoot geeft De Koninklijke de voorkeur aan het op huurbasis binnenhalen van Vinicius Tobías. De begeerde flankspeler heeft zeven jeugdinterlands namens Brazilië achter zijn naam, al debuteerde hij nog niet in het nationale elftal van de Goddelijke Kanaries.