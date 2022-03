Lewandowski haalt zich woede op de hals: ‘Moeten ze je teennagels knippen?’

Woensdag, 9 maart 2022 om 11:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:14

Robert Lewandowski was dinsdagavond in de Champions League tijdens de monsterscore tegen Red Bull Salzburg de absolute uitblinker, maar de spits van Bayern München kreeg desondanks na afloop flinke kritiek te verduren. De 33-jarige Pool heeft zijn contract nog altijd niet verlengd en liet zich onlangs ontvallen dat hij niet genoeg waardering van der Rekordmeister voelt.

Bayern München plaatste zich met grote overmacht voor de kwartfinale van de Champions League, mede dankzij een hattrick van Lewandowski.. Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg was de strijd nog niet gestreden, maar voor eigen publiek won de ploeg van Julian Nagelsmann dinsdagavond met 7-1. Robert Lewandowski was binnen 23 minuten al goed voor drie treffers: de vroegste Champions League-hattrick aller tijden. Toch was er niet alleen maar lof voor de Poolse doelpuntenmachine.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een verlenging van zijn in 2023 aflopende contract lijkt nog niet aan de orde. Voor het Bundesliga-duel van Bayern München met Eintracht Frankfurt (0-1 winst) liet Hasan Salihamidzic zich uit over de contractsituatie van Lewandowski. De sportief directeur liet weten de spits graag te willen behouden voor Bayern, waar Lewandowski vervolgens tegenover Sky Deutschland getergd op reageerde. “Nou, dat hoor ik dan voor het eerst.”

De houding van Lewandowski schoot dinsdagavond in het verkeerde keelgat van oud-speler Mario Basler, die in 1999 nog voor Bayern scoorde in de Champions League-finale. “Hoeveel waardering wil je hebben?”, vroeg de oud-speler zich geïrriteerd af tijdens de uitzending van Sport1. “De verantwoordelijken spreken voortdurend positief over hem, geven hem het signaal dat ze willen verlengen en hij verdient veruit het meeste geld.”

Hij krijgt elke dag een veer in zijn reet van Bayern München”, vervolgde Basler. “Wat wil je dat ze nog meer doen? Dat ze je teennagels knippen? Zelfs Gerd Müller en Franz Beckenbauer kregen niet zoveel waardering als Lewandowski. In het bestaan van Bayern is niemand zo gewaardeerd als hij. 'Hij moet nu zeggen: ‘Ik verleng voor twee jaar en daarna stop ik.’”