Chelsea wil niet nog een speler kwijt aan Barcelona

Djed Spence is op de radar verschenen van Bayern München en enkele niet nader genoemde clubs uit de Premier League. Een eventuele verkoop van de rechtsbenige vleugelverdediger moet Middlesbrough tussen de twaalf en veertien miljoen euro opleveren. (Fabrizio Romano)

FC Twente ondervindt concurrentie in de strijd om Manolis Saliakas. De Griekse rechtsback en international, die PAS Giannina over enkele maanden transfervrij kan verlaten, staat namelijk ook op het lijstje van 1. FC Sankt Pauli en Legia Warschau. (Sport24)

De verwachting is dat de Spaanse rechtsback gaat verlengen bij

Pelle Clement is bezig aan zijn laatste maanden als contractspeler van PEC Zwolle. De middenvelder is klaar voor een nieuwe uitdaging en kiest er daarom voor om zijn aflopende contract bij de degradatiekandidaat niet te verlengen. (De Stentor)