Vitesse verscheurt contract van miskoop met 20 invalbeurten in 4 jaar

Woensdag, 9 maart 2022 om 10:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:08

Vitesse en Hilary Gong hebben in goed overleg besloten om tussentijds een punt achter de samenwerking te zetten, zo brengt de Arnhemse club woensdag naar buiten in een statement op de website. Het contract van de 23-jarige aanvaller, dat doorliep tot na afloop van dit seizoen, is per direct ontbonden. Gong kan hierdoor met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club.

Gong kwam eerder in zijn nog prille loopbaan uit voor het Nigeriaanse GBS Football Academy en het Slowaakse AS Trencín. De speler uit Nigeria werd opgemerkt door scouts van Vitesse en in 2018 tekende hij een meerjarig contract in Arnhem. Ondanks de ambities en verwachtingen werd het Nederlandse avontuur nooit een succes voor de blessuregevoelige Gong, die onder meer werd geconfronteerd met een kruisbandblessure die hem twee jaar aan de kant hield. Na 21 optredens, waarvan 20 als invaller, vertrekt hij dus voortijdig bij de Conference League-deelnemer.

Gong, voor wie bijna vier jaar geleden twee miljoen euro werd neergelegd, kwam al enige tijd niet voor in de plannen van trainer Thomas Letsch. Dit seizoen stond de teller voor de aanvaller op slechts zestig minuten. Gong gaf afgelopen zomer tegenover De Gelderlander een inkijkje in zijn vele blessureperikelen. "Twee jaar lang heeft alles tegen gezeten", zei de inmiddels vertrokken Afrikaan. "Noem het een valse start, ja. Afgelopen seizoen heb ik de weg omhoog weer ingeslagen. Maar langzaam. Ik geef niet op. Ik houd geloof in mezelf. In het voetbal. Ik heb een zware periode doorstaan. Met Gods kracht. En Vitesse heeft me in alles gesteund en geholpen. Ik ben nu fit en wil mijn kwaliteiten tonen. Wil de echte Gong opstaan? Ja, graag."