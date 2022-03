Puntenaftrek dreigt voor Everton door verlies van ruim 300 miljoen euro

De problemen bij Everton lijken niet alleen van sportieve aard te zijn. De Daily Mail onthult namelijk dat de laagvlieger in de Premier League serieus rekening moet houden met een flinke boete en zelfs puntenaftrek. Everton zou de regels omtrent Financial Fair Play in Engeland hebben overtreden tussen 2017 en 2020, waardoor sancties niet worden uitgesloten in de Engelse media.

De huidige nummer zeventien in de Premier League, maandag nog met 5-0 vernederd door Tottenham Hotspur, heeft over bovengenoemde jaren een totaalverlies laten noteren van omgerekend 312 miljoen euro. Dat is maar liefst 186 miljoen euro meer dan is toegestaan in de reglementen van Financial Fair Play. Over een periode van drie jaar is een maximaal verlies van 126 miljoen euro toegestaan, wat Everton dus voor een probleem stelt.

Volgens de Daily Mail erkent het bestuur van Everton de problemen in de financiële huishouding en men wil daarover op korte termijn in gesprek met de Premier League. De competitie-organisator bepaalde in een eerder stadium dat de financiële beoordelingsperiode eenmalig zou worden verlengd van drie naar vier jaar. In dat geval zouden de twee coronajaren bij elkaar op worden geteld. Everton zou in die constructie echter ook niet kunnen voldoen aan de eisen in financieel opzicht.

Everton moet de jaarcijfers over het seizoen 2020/21 nog openbaar maken. De Premier League wil dat de club later deze maand opening van zaken geeft wat betreft de afgelopen jaargang. The Toffees kregen vorige week ook al een tegenslag te verwerken toen de banden met de Russische miljardair Alisher Usmanov werden verbroken. De vermogende zakenman had via diverse bedrijven sponsorovereenkomsten met Everton. Door het stopzetten van de samenwerking met Usmanov loopt de club circa 360 miljoen euro mis over een periode van 20 jaar.

De financiële problemen werden vorig jaar zomer al zichtbaar bij Everton. In de transferperiode werden namelijk vier spelers transfervrij aangetrokken, terwijl voor Demarai Gray slechts twee miljoen euro werd neergelegd. Een groot verschil met de zes jaar daarvoor, toen door onder meer toenmalig technisch directeur Marcel Brands voor ruim vijfhonderd miljoen euro werd uitgegeven aan nieuwe spelers.