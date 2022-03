‘Noa Lang zou een aparte jongen zijn, de realiteit is compleet anders’

Kamal Sowah voelt zich op zijn plaats bij AZ, dat de aanvaller (22) uit Ghana in de winterstop op huurbasis overnam van Club Brugge. De huurling kwam vorig jaar zomer binnen bij de Belgische topclub en werkte enkele maanden intensief samen met onder meer Noa Lang. Sowah weet dat de aanvaller soms negatief in het nieuws komt, maar volgens de AZ-speler klopt het beeld dat over Lang bestaat niet helemaal.

"Een fantastische speler én ploeggenoot", zo wordt Lang omschreven door Sowah in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Voordat ik naar Brugge kwam, had ik veel verhalen gelezen over hem. Dat het een aparte jongen zou zijn en zo. De realiteit is compleet anders. Noa is een ontzettend aardige en sociale jongen. Hij zorgde dat ik me snel thuis voelde, we hadden meteen een klik. We hebben nog steeds contact met elkaar. Zo zie je maar dat imago en werkelijkheid niet altijd hetzelfde zijn", benadrukt de door Brugge verhuurde middenvelder.

Kamal Sowah ziet Memphis Depay echt als een rolmodel voor de jeugd.

Sowah staart zich sowieso niet blind op het voetbalwereldje. De aanvaller is maatschappelijk betrokken, zeker als het gaat om zaken die zich afspelen in zijn geboorteland Ghana. Hij spiegelt zich in dat kader graag aan Memphis Depay. "Het goede werk van Memphis Depay in Ghana is inspirerend voor mij. Hij helpt dove en blinde kinderen en doet op die manier waardevolle dingen terug voor het land van zijn vader", aldus Sowah, die de aanvaller van Barcelona en Oranje echt als een rolmodel ziet voor de jeugd in het Afrikaanse land.

"Ook zijn carrière en die van Afrikaanse voetballers in Europa zijn belangrijk voor de jeugd in Ghana. Zij hebben rolmodellen nodig, aan wie ze kunnen zien dat alles mogelijk is in het leven. Ook voor hen. Memphis praat over zijn leeuwenhart en als Afrikaan herken ik dat. Het is wat ons drijft om succesvol te zijn en nooit op te geven", aldus Sowah, inmiddels goed voor vijf wedstrijden in het shirt van AZ.